Le film sur Julian Assange "Ithaka" sort dans des salles indépendantes dès aujourd'hui

CINEMA – Alors que le journaliste australien et militant pour la liberté d'expression, Julian Assange, est toujours retenu en prison en Angleterre depuis 2019, le film documentaire Ithaka : le combat pour libérer Assange, réalisé par Ben Lawrence, est projeté dès ce mercredi 17 janvier dans des salles indépendantes. Une projection est même prévue à l'Assemblée nationale le mercredi 7 février prochain.

Le film sera à l'affiche à 20 heures dès ce mercredi soir à l'Espace Saint-Michel (Paris V), cinéma indépendant qui avait déjà accueilli les trois volets du film indépendant et critique Le Monde d'après. Le cinéma situé au 7, place Saint-Michel, a prévu deux autres projections ce vendredi 19 janvier ainsi que le 30 janvier prochain, également à 20 heures.

L'association du comité de soutien à Assange, qui lutte pour défendre les droits du journaliste, sera reçue le 7 février prochain à l'Assemblée nationale, à Paris, pour projeter le film devant des députés et quelques représentants des medias.

Emouvant, le film Ihtaka revient sur le combat de la famille de Julian Assange et des militants dédiés à sa cause à travers le monde. Pour le père biologique d'Assange, John Shipton, et pour la femme du journaliste, Stella, c'est un combat du quotidien pour espérer, un jour, voir le fondateur du site Wikileaks, être libéré.

Julian Assange est emprisonné depuis près de cinq ans dans un quartier de haute sécurité à Belmarsh, en Angleterre, pour avoir révélé en 2010 au grand public des millions de documents confidentiels, qui ont mis en lumière de nombreux scandales d'Etat.

Grandement oublié par les médias de masse, le combat pour la libération de Julian Assange mobilise des millions de citoyens à travers le monde. Torturé psychologiquement, privé de liberté depuis près de 15 ans, le journaliste australien symbolise aujourd'hui l'idée même de liberté de la presse et d'expression, et le silence de nos médias français à son sujet est pour le moins révélateur. Comme le fait qu'Ithaka ne soit diffusé que dans quelques salles indépendantes, preuve supplémentaire du manque de liberté des salles de cinéma françaises.