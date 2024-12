Trop de règles : CANAL+ prévoit de retirer ses chaînes payantes de la TNT en 2025

Clap de fin entre CANAL+ et la TNT ? Le 5 décembre dernier, CANAL+ a annoncé le retrait de ses chaînes payantes de la TNT, prévu pour juin 2025. Un coup de poing à l'Arcom et son environnement fiscal et réglementaire, une déconnexion avec le cinéma français, et une potentielle envolée vers la bourse.

On imagine que Bolloré sait ce qu'il fait. Après que les gendarmes de l'audiovisuel ont pris C8 et Cyril Hanouna en grippe, bien décidés à l'évincer de la TNT, l'homme d'affaires se venge en frappant fort.

Dans un communiqué de presse cinglant, le groupe explique "subir des décisions fiscales et réglementaires pénalisantes pour son exploitation en France : augmentation de sa taxe versée au CNC, menaces sur son taux de TVA pourtant directement lié à son statut de premier financeur du Cinéma français, et enfin décision de retrait de C8, première chaîne de la TNT." Dès juin 2025, les abonnés CANAL+ encore sur la TNT recevront donc un nouvel équipement leur permettant de profiter des 4 chaînes payantes (CANAL+, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport, Planète) via un autre dispositif. Les deux chaînes gratuites (CNews et CStar) resteront sur la TNT.

Le résultat, outre les abonnés, sera rude pour le cinéma français : CANAL+ contribue à hauteur de 190 millions d'euros par an, mais comme le rapportent Les Jours, cette participation est aujourd'hui conditionnée à la diffusion hertzienne de ses chaînes. Il y aura donc des dégâts collatéraux. Et pendant que certains s'effondreront, CANAL+ pourrait bien s'en sortir avec des économies, voire une montée en bourse.

Ironiquement, si tant est que cela puisse changer l'avis de Bolloré, faudra-t-il repêcher le soldat Hanouna pour sauver le cinéma ?