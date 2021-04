« Bohème Agafay » à Marrakech, le nouveau spot branché du désert

On le surnomme déjà le Nikki Beach du désert, du nom de cette célèbre chaine de clubs festifs et branchés. « Bohème Agafay » est « the new place to be » de la ville ocre face aux montagnes de l’Atlas où se bousculent déjà clients et people.

En ces temps pandémiques, l’industrie du tourisme doit se réinventer avec de nouveaux concepts. Les étendues désertiques et le plein air apparaissent alors comme des solutions face aux nouvelles contraintes sanitaires. C’est dans cet espoir nouveau qu’Axel Hammouche, professionnel reconnu de l’évènementiel et du wedding planning basé en France, a décidé de faire un pari sur l’avenir en ouvrant ce lieu hors du temps aux portes de Marrakech. « Au départ avec mon métier premier de wedding planneur, que je pratique à travers le monde, j’avais organisé ici plusieurs mariages magnifiques et quand j’ai eu l’opportunité de m’y installer pour créer quelque chose, je n’ai pas hésité longtemps. Bohème c’est un concept post covid : lounge restaurant en plein air »

Avec ces panoramas splendides, étendue lunaire avec en fond le mont Toubkal et ses cimes enneigées, le lieu apparait comme une bulle de quiétude loin du stress urbain. Une oasis de bien être dans un décor lunaire. Ce qui marque d’emblée ici, c’est la magnificence de l’Agafay, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville : entre dunes, monts, et palmiers : un diamant à l’état brut.

Une expérience totale en pleine nature

Devant la porte d’entrée d’inspiration mauresque, un troupeau de chèvres vous accueille, pas de doute vous êtes en pleine nature et l’expérience sera totale. A l’intérieur, Bohème Marrakech c’est une large étendue jonchée de fauteuils confortables, de poufs moelleux, le tout dans le style berbère affiché : tapis, vannerie.

Un lieu envoutant, pour sortir des sentiers battus qui permet une immersion totale au cœur d’un désert de pierres, en toute simplicité. Romantique et zen, Ce nouveau lieu festif propose en outre une cuisine de qualité à la fois marocaine et occidentale.

Influenceurs et célébrités au rendez-vous

Coté hébergement : plusieurs tipis et lodges permettent de passer la nuit sur ces lieux époustouflants. Plusieurs activités sont proposées pour compléter l’expérience : virée en quad et buggy, balade à cheval ou à dos de dromadaire.

Pour assurer la sécurité des clients, un soin particulier est donné aux mesures sanitaires : « Dès l’entrée des lieux, gels hydroalcoolique et masques sont à disposition, et le personnel masqué garde évidemment ses distances avec les clients. L’avantage ici justement c’est l’espace. Les tablées sont éloignées et les chaises pour les convives également, et puis nous sommes en plein air ! »

Et le lieu, grâce au bouche à oreilles, accueille déjà influenceurs et célébrités comme les acteurs Rayane Bensetti et Samy Naceri mais aussi le chanteur Faudel. Affable et accueillant, Axel Hammouche tient tout de même à garder intacte la simplicité et le charme des lieux car comme il le précise : « un lieu d’exception doit toujours rester à taille humaine »