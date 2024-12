Mieux vaut le stylo que le clavier pour notre cerveau

Une étude électroencéphalographique réalisée par l’université de Bergen (Norvège) révèle l'impact profond de l’écriture manuscrite sur notre cerveau, en contrastant avec la simplicité cognitive de la dactylographie. Un retour aux fondamentaux qui pourrait redéfinir nos pratiques éducatives.

Notre cerveau préfère le crayon au clavier. Une récente étude publiée dans Frontiers Psychology montre que l’écriture à la main active une connectivité cérébrale bien plus riche que la frappe sur un clavier. Vous pensiez qu'un simple glissement de doigts sur un écran suffisait pour former des idées ? Détrompez-vous : la dactylographie, loin d’être anodine, réduit l'effort mental nécessaire à l'élaboration de nos pensées.

Jean-Paul Mialet, expert en neurosciences cognitives, souligne une différence cruciale dans l’apprentissage : "L’écriture manuelle sollicite la motricité fine des doigts, créant une interaction plus profonde avec les zones cérébrales responsables de la mémoire et de la compréhension". Il semble que ce processus, vieux comme le monde, n’ait pas dit son dernier mot face à la facilité d’un clavier. En effet, d’après l’étude menée par Vander Weel et Van der Meer, c’est la précision de l’écriture à la main qui permet une meilleure mémorisation et reconnaissance des lettres, renforçant ainsi la compréhension et l’orthographe.

Certes, à l’heure où les écrans envahissent nos salles de classe, il est tentant de se tourner vers la dactylographie comme solution rapide. Mais comme le rapporte Atlantico, l’approfondissement cognitif que procure l’écriture manuscrite semble bien plus adapté à l’acquisition de compétences complexes. Une observation qui remet en question les choix éducatifs modernes : faut-il privilégier la rapidité au détriment de l’efficacité cognitive ? Le crayon, en fin de compte, fait bien plus que former des mots. Il façonne nos neurones.