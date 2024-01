Qui a dit que le crime ne paie pas  ?

EDITO - Aux États-Unis, pas besoin de travailler pour faire fortune. Il suffit de gagner un procès.

148 millions de dollars (environ 135 M€), c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Énormément, même. Eh bien, 148 millions de dollars, c'est la somme qui a été allouée par la justice américaine à deux personnes accusées d'un crime.

Et ce n'est pas par n'importe qui que ces deux personnes étaient accusées de ce crime. Non. C'est par un homme qui a été procureur général associé des États-Unis, puis procureur fédéral à New York.

Cet homme, c'est Rudolph William Louis Giuliani III. On l'appelle communément Rudy Giuliani.

Il a été maire de New-York, de 1994 à 2001 mais c'est pour une autre fonction qu'il a occupé la sphère médiatique outre-Atlantique ces dernières années, puisqu’il était l’avocat personnel de Donald Trump.

Et c'est dans l'exercice de cette fonction qu'il a été incriminé.

Petit rappel des faits.

À partir d’une vidéo montrant deux agentes électorales se passant un objet, Ruby Freeman et sa fille Wandrea “Shaye” Moss, lors du décompte des bulletins de l'élection présidentielle de 2020, Rudy Giuliani avait affirmé qu’elles échangeaient une clé USB“pour truquer les résultats”.

Il a ensuite été confirmé qu'il ne s'agissait pas du tout d'une clé USB, mais d'une pastille de menthe.

Du coup, c'est Rudy Giuliani qui s'est retrouvé devant le tribunal fédéral de Washington, accusé par les deux femmes de diffamation. Ces plaignantes, deux Afro-Américaines, ont raconté comment les accusations de Rudy Giuliani, reprises par Donald Trump sur ses réseaux sociaux, leur avaient valu une bordée d’insultes et de menaces, souvent à caractère raciste.

Leurs avocats avaient réclamé au moins 24 millions de dollars pour chacune. Le jury leur a accordé plus : 17,5 millions de dollars d’indemnités et 20 millions pour le préjudice moral subi pour chacune des deux femmes, “plus un montant global de 75 millions de dommages-intérêts”, ont précisé les médias américains.

En France, pour l'instant, on échappe encore, heureusement, à ce grand n'importe quoi.

Diable ! C'est pourtant à juste titre que Rudy Giuliani s'est forgé une réputation "d’incorruptible”, en tant que procureur, notamment en faisant emprisonner les dirigeants de la “Pizza Connection”, ainsi que plusieurs personnalités du crime organisé.

Et lorsqu'il fut maire de New York, il est parvenu à réduire de façon très significative a criminalité et la délinquance qui minaient la ville avant son élection.

Tel est pris qui croyait prendre... Visiblement, le prix à payer, sous l'administration Biden, pour sa proximité avec Donald Trump.

Donc, vous savez quoi ?

Je porte plainte !