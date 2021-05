L’invitation au voyage...

TRIBUNE - Mes charmantes voisines qui reviennent de Dubaï où elles ont été rendre visite à des proches, font à leur retour la douloureuse expérience de l’étau qui se resserre désormais un peu plus chaque jour dans la dictature covidique du Knockistan.



Après un test PCR effectué avant de prendre l’avion pour rentrer à Paris, un test antigénique et un autre test PCR à l’arrivée auquel il faut ajouter de multiples papiers à remplir digne d’un totalitarisme bureaucratique de type soviétique, elles sont maintenant assignées à résidence pendant 10 jours avec comme droit de sortie la plage horaire étroite entre 10 heures et midi. La police les a appelées leur faisant comprendre qu’elles recevraient régulièrement leur visite et que si elles n’étaient pas présentes à leur domicile, elles encouraient une amende de 1000 euros. Il est vrai qu’à 100 mètres du très paisible quartier de la gare du Nord avec ses trafics de cigarettes de contrebande et de drogues de toutes sortes auxquels il faut ajouter des tirs de mortiers d’artifice qui explosent certains jours de grande effervescence vers la place Stalingrad, l’État n’a pas trouvé mieux que d’envoyer ses policiers déjà à bout pour surveiller des citoyennes sans histoire. Forte avec les faibles et faible avec les forts, telle est la République française dont on peut être étonné de trouver encore inscrit sur ses frontons « Liberté, égalité, fraternité ». Vanité, rivalité, duplicité serait aujourd’hui une devise qui qualifierait infiniment mieux ce qu’est devenu ce pays qui était jadis si beau.

Et si vous n’avez plus envie de voyager, il y a pourtant des pays qui vous y incitent. Prenez l’exemple des Maldives qui essaient de faire revenir ses touristes en proposant des séjours avec une double dose de vaccin dans le package. Leur slogan « tourisme 3V », Visiter, Vacciner et Vacances est censé attirer un touriste qui devra rester plusieurs semaines, le temps de recevoir ses deux injections. Notez que s’il faut avoir les finances pour rester sur place plus d’un mois, il n’est pas précisé si la vaccination est offerte ou pas. « L’idée principale de l’ouverture du tourisme est d’offrir un tourisme raisonnablement sûr avec un minimum de désagrément » déclare le Dr Abdulla Mausoom, ministre du Tourisme des Maldives. Et oui, que voulez-vous, dans le nouveau monde, plus le discours est moral et plus la conduite est odieuse.

Si c’est ainsi, on me permettra de préférer voyager dans les livres et en premier lieu à travers la poésie de Baudelaire et son magnifique poème « L’invitation au voyage » dont je vous remets ces quelques vers afin que vous puissiez rêver un voyage qui soit plus agréable que ceux auxquels on nous invite actuellement, un voyage qui ne serait qu’ « ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».