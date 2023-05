Cinq rassemblements dits "d'extrême droite" interdits ce week-end

DÉPÊCHE — Après la polémique engendrée par la manifestation du "Comité du 9 mai", samedi dernier, le gouvernement et la préfecture de police de Paris ont choisi de ne plus s'embêter ; toutes les manifestations jugées trop à droite sont interdites pour le week-end prochain.

Parmi les rassemblements prohibés pour ces 13 et 14 mai, figurent un colloque et une manifestation orchestrés par l'Action française, un hommage à Jeanne d'Arc organisé par le mouvement d'Yvan Benedetti et un énième rassemblement de Gilets jaunes. Sous l'instruction de Gérald Darmanin, la "Marche de la fierté française" que nous évoquions dans un autre article, a elle aussi été interdite.

Comme le rapporte l'AFP, l’Action française a annoncé vendredi qu’elle déposerait des recours devant le tribunal administratif contre ces arrêtés.