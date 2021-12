Hausse des arnaques aux panneaux solaires

Avec la hausse du coût de l’énergie, les escroqueries aux panneaux photovoltaïques font leur retour et se propagent, comme le dénonce le site “Que Choisir”. Les condamnations de compagnies accusées de communication trompeuse se succèdent depuis plusieurs années, et il faut redoubler de méfiance.

Les arnaques font du mal au secteur vertueux du photovoltaïque

Depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, la France soutient financièrement les initiatives de rénovation énergétique. Les ménages peuvent bénéficier d'aides et de crédits d'impôts pour leurs travaux d'isolation, ou encore pour l'achat d'équipements tels que les panneaux solaires. Dans ce contexte, tout type d'entreprises tente de profiter de l'opportunité en renforçant leurs tactiques agressives de communication, en embellissant les chiffres, pour des résultats finaux loin des scénarios promis. Alors que de nombreuses entreprises sont accusées de pratiques trompeuses, les arnaques ne cessent pas pour autant. Pour Joël Mercy, président du GPPEP (Groupement des Particuliers Producteurs d'Électricité Photovoltaïque), une association de défense des consommateurs créée il y a neuf ans dans les Landes, ces pratiques font du mal à un secteur encore timide en France, mais finalement vertueux. Alors que seulement 90 000 foyers ont installé des panneaux solaires chez eux en France, en Italie ce sont 800 000 foyers, et deux millions en Allemagne. En 2018, le Parisien signalait qu’au moins 1 707 familles du GPPEP avaient déjà lancé des actions en justice.

Internet, véhicule des pratiques de communication trompeuses

Alors que certains fournisseurs plus honnêtes profitent de la Foire de Paris ou du Salon de l'Agriculture pour présenter leurs solutions et démarcher des clients, des sites peu scrupuleux comme Energiesolairegouv.com développent leur présence sur Internet avec la publicité en ligne. Il faut se méfier des publicités et de la communication en ligne sur les panneaux solaires. Energiesolairegouv.com est dénoncé par "Que Choisir" comme un acteur malhonnête. Promettant que le photovoltaïque permet de réaliser de fortes économies sur les factures d’électricité, via la vente de l’électricité produite en surplus, mais aussi grâce aux aides de l’État, la compagnie promet la lune (jusqu’à 100 % d’économie) espérant convaincre des clients, qui se rendront compte plus tard que la réalité est bien autre. Le prêt censé être remboursé facilement pour payer les travaux de cette compagnie s'avère être une arnaque, et selon "Que Choisir", ce prêt “ne vise qu’à vous dépouiller​”.

Des peines de prison pour les dirigeants des entreprises malhonnêtes

Edgar Chriqui, dirigeant d’ENRCiel, a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis et à verser plus de 300 000 € de dommages et intérêts en octobre dernier. Déjà condamné en 2016 pour des faits similaires, le dirigeant n’avait pas changé ses pratiques. Le tribunal de Lyon a décidé de regrouper toutes les infractions commises, dont des contrats de crédit signés à la place des clients. Outre cette lourde peine, le dirigeant a été définitivement interdit d’exercer une activité professionnelle dans le domaine des énergies renouvelables, et plus généralement de diriger ou de contrôler une entreprise.

Redoublez d’attention pour éviter une arnaque aux panneaux photovoltaïques

"Que Choisir" recommande de redoubler de prudence et de se méfier des entreprises qui se réclament d'organismes publics ou d'entreprises du secteur de l'énergie, car les administrations publiques ne démarchent jamais les consommateurs à des fins commerciales. Quelques indices pourront vous mettre la puce à l'oreille pour éviter des arnaques, comme la qualité des vidéos et du site web. Si les vidéos ne sont pas professionnelles ou si le site web n’est pas soigneusement développé, méfiez-vous. Souvent, ces entreprises changent le nom de la société au cours des négociations. Les propositions qui vous paraissent trop belles pour être vraies, seront aussi généralement fausses.