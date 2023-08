L'Espagne fournit 15.000 travailleurs saisonniers en France

ÉCONOMIE - Cette année encore, des milliers de travailleurs espagnols se rendent en France pour les vendanges. En Espagne, le syndicat général des travailleurs (UGT) dénonce le fait que le quota pour la récolte française est rempli alors qu'en Espagne, il y a un manque de cueilleurs.

Cette année, ils seront 15.000, dont plus de 11.000 personnes originaires d'Andalousie, soit trois travailleurs sur quatre. Ce chiffre est bien inférieur à celui d'il y a 50 ans, lorsque près de 100.000 travailleurs saisonniers traversaient la frontière pour aller récolter les diverses cultures de l'autre côté des Pyrénées, encouragés par de meilleurs salaires et la différence significative entre les monnaies à l'époque (1 franc équivalait à 25 pesetas).

Des meilleures conditions de salaire en France

L'union réalisée par l'euro à cet égard ne l'a pas été en termes de salaires. Pour donner un ordre d'idées, le salaire minimum français en 2002 était plus élevé (1.127 euros) que le salaire minimum espagnol aujourd'hui (1.080 euros). Il est vrai qu'au fil du temps, cet écart s'est quelque peu réduit et que, par conséquent, le flux de travailleurs saisonniers vers la France a également diminué.

Malgré cela, le nombre de travailleurs saisonniers reste élevé, surtout si l'on tient compte de la situation actuelle dans les campagnes espagnoles. Selon la Fédération de l'industrie, de la construction et de l'agriculture (FICA) de l'UGT, il est "paradoxal" que les quotas français soient respectés alors qu'en Espagne, il est difficile de trouver des travailleurs saisonniers.

Le salaire que ces travailleurs percevront dépendra de la catégorie professionnelle pour laquelle ils ont été embauchés (coupeur, rouleur ou porteur...) et du département français dans lequel ils travaillent. Ces salaires sont fixés dans des commissions mixtes, qui sont l'équivalent des conventions collectives espagnoles. Mais en aucun cas ce salaire ne peut être inférieur à 11,52 euros de l'heure pour une durée légale maximale de 35 heures par semaine. En Espagne, le salaire minimum est de 8,45 euros par heure de travail effectif, avec une durée légale maximale de 40 heures par semaine.

Un grand nombre de saisonniers andalous

En ce qui concerne le profil des travailleurs saisonniers qui viennent pour cette campagne, environ 58% sont des hommes et 42% des femmes et neuf sur dix ont déjà fait des récoltes en France. L'Andalousie sera de loin la région espagnole d'où partiront le plus de travailleurs, avec 11.000 personnes participant aux récoltes françaises.

Le taux de chômage élevé en Andalousie, où l'on dénombre actuellement 693.373 chômeurs, a contraint de nombreuses familles à faire les vendanges pendant des décennies. Parmi les vendangeurs, on compte des chômeurs et des personnes qui ne trouvent pas d'emploi bien rémunéré en Espagne, ainsi que des étudiants andalous profitant de l'été pour gagner un peu d'argent.

Les travailleurs saisonniers espagnols commenceront à se rendre en France à la fin du mois d'août, mais ce n'est qu'au début du mois de septembre que le plus gros contingent partira. Les principaux départements recherchant des travailleurs espagnols pour les vendanges sont Bordeaux-Aquitaine, la Bourgogne, la Champagne et l'Alsace.