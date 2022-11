Des cueilleurs de champignons italiens verbalisés dans les Vosges avec 150 litres de cèpes

En pleine saison des champignons, les connaisseurs se lancent souvent dans de multiples sessions de cueillettes, car la “fenêtre de tir” est très courte, il faut donc ramasser le plus possible avant la fin de la saison. Cette activité peut être lucrative, et, bien que réglementée par le code forestier, elle attire des cueilleurs illégaux même depuis les pays voisins comme l'Italie.

Des italiens verbalisés chargés de 150 litres de cèpes

Alors que la quantité maximale de cèpes que l’on peut cueillir en Alsace est fixée à cinq litres par personne, début octobre, trois ressortissants italiens ont été interceptés sur l’A35 par la police lorsqu’ils rentraient à Milan en voiture, chargés de 150 kg de cèpes dans le coffre, cueillies dans le massif vosgien. La Brigade verte les a verbalisés. Ils sont repartis sans les champignons et avec une contravention de 135 euros.

Une cueillette illégale qui risquait de tourner à l’intoxication

C’est bien connu, seuls des professionnels peuvent cueillir des champignons destinés à être mangés, car le risque de cueillir des champignons toxiques est trop élevé. Dans le cas de cette cueillette illégale, un champignon toxique s'était faufilé dans les paniers, ce qui a rendu la récolte impropre à la consommation, rappelle la Brigade Verte. Au deuxième semestre de l’année 2019, plus de 2 000 cas d'intoxication liés à la consommation d'une espèce toxique ou de champignons comestibles mal cuits ou en mauvais état ont été rapportés aux centres antipoison, dont trois mortels.