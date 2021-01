Inceste : la parole se libère sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #MeTooInceste

« De 4 à 14 ans par un membre de ma fratrie », « Mon père. De mémoire de mes 6 à 12 ans. J’ai fini par réussir à parler… », « J’avais 13 ans, lui 26. C’était mon oncle. Officier dans la marine »…

Depuis ce week-end, les témoignages de victimes d’inceste affluent par milliers sous le hashtag #MeTooInceste. A l’image de ce qui s’était passé il y a trois ans avec la naissance du mouvement MeToo, la parole semble se libérer.

Quand les révélations sur le producteur américain Harvey Weinstein avaient ouvert la porte à des millions de témoignages sur les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes, le lancement de #MeTooInceste fait suite à la publication du livre de Camille Kouchner , « La familia Grande » et à la mise en cause du politologue Olivier Duhamel.