La ville de Paris va-t-elle supprimer les panneaux de direction ?

Supprimés ou remplacés ? Les choses ne sont pas tout à fait claires à la mairie de Paris !

France Bleu a publié un article le 7 octobre dernier faisant état de l’enlèvement des panneaux de direction dans les rues de Paris, rapportant les paroles du premier adjoint à la mairie, Emmanuel Grégoire : « Ça correspondait à un besoin il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, ils sont devenus totalement obsolètes ». Caroline Grandjean, directrice de la voirie et des déplacements, s’est confiée à France Bleu, lors de la première opération de démontage des panneaux : « Ils gênent la progression des fauteuils roulants, des poussettes et des personnes ». Près de 1 800 panneaux devraient être désinstallés selon la mairie de Paris. Certains élus s’en sont félicités, comme Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement : « Une étape parmi d’autres de la requalification et de l’embellissement de nos rues », peut-on lire sur son compte Twitter.

Cependant, quelques heures après cette déclaration de son premier adjoint, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l’a contredit en niant la suppression des panneaux de direction dans les rues de la capitale au micro de France Bleu : « Je ne suis vraiment pas au courant de l’enlèvement. S’ils sont retirés, c’est surement pour être remplacés, on a besoin d’avoir des mâts. Après, il y a trop de signalisation qui nuit à la signalisation, donc on nettoie un peu, oui. Mais beaucoup de choses se disent et ne sont pas tout à fait justes ».

Les Parisiens et les touristes commençaient à s’en inquiéter sur les réseaux ! « Comment on va faire maintenant ? Si je n'arrive pas à mettre Waze ou une autre application ? », s’exclame Murielle à France Bleu. « On ne supprime pas les panneaux parce que tout le monde n’a pas un GPS », s’est justifiée Anne Hidalgo.

Le HuffPost a joint Emmanuel Grégoire pour en savoir plus : ce dernier parle de « non sujet ». « Nous retirons les obsolètes, mais nous gardons 95 % des panneaux. On a acté l’enlèvement de quelques centaines, mais la concertation continue. On verra si on les remplace, ce sont les maires d’arrondissement qui décideront. On propose, ils disposent ».