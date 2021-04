5800 Américains entièrement vaccinés ont contracté la Covid-19, 74 morts dit le CDC

Des responsables fédéraux américains ont déclaré ce 15 avril que 5800 Américains ont contracté le COVID-19 alors qu'ils étaient entièrement vaccinés contre le virus qui le provoque – peut-on lire dans un article de Zachary Stieber du EpochTimes. Les Américains ont contracté le virus, qui cause la Covid-19, malgré les deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna, ou du vaccin à injection unique Johnson & Johnson, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) au EpochTimes par email.

Sur les 5800 personnes entièrement vaccinées qui ont été confirmées comme des cas dits « révolutionnaires », près de 400 ont dû être traitées dans les hôpitaux et 74 sont décédées. Un peu plus de 40 pour cent des infections concernaient des personnes âgées de 60 ans ou plus, et 65 pour cent étaient des femmes.

Le CDC a refusé de rendre disponible une ventilation État par État, bien qu'il ait développé une base de données nationale dans laquelle les enquêteurs du département de la santé de l'État peuvent saisir, stocker et gérer les données des cas relevant de leur juridiction. Les chiffres concernaient les cas jusqu'au 13 avril.

Au 15 avril, plus de 78 millions de personnes avaient été entièrement vaccinées contre la Covid-19 aux États-Unis. « À ce jour, aucune situation critique n'a été identifié dans les données démographiques des cas où les caractéristiques des vaccins», a déclaré le CDC. « Les vaccins Covid-19 sont efficaces et constituent un outil essentiel pour maîtriser la pandémie. Tous les vaccins disponibles se sont avérés efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Cependant, comme c'est le cas avec d'autres vaccins, nous prévoyons que des milliers de cas de percée vaccinale se produiront même si le vaccin fonctionne comme prévu. »

« Les causes étaient en cours d'examen » a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky lors d'une audition au Congrès ce 15 avril. En ajoutant « certaines de ces avancées sont, bien sûr, l'échec d'une réponse immunitaire chez l'hôte. Et puis certains d'entre eux que nous craignons pourraient être liés à une variante qui circule. Nous examinons donc les deux. »

D’après Walensky, « le nombre de cas identifiés par le CDC n'inclut pas les personnes qui ont contracté la Covid-19 moins de deux semaines après leur dernière dose. »

En mars, les États ont commencé à déclarer les chiffres des personnes qui avaient été infectées malgré une vaccination complète.

Les épidémiologistes de l'État de Washington ont identifié 217 des cas, dont cinq sont décédés.

des cas, dont sont décédés. Au Michigan, 246 des cas ont été enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mars. Trois de ces patients sont décédés.

de ces patients sont décédés. Le Texas, la Caroline du Sud et l'Oregon font partie des autres États qui ont signalé plus de 100 cas parmi les résidents.

Les gestes barrières et autres protections toujours en application

Le secrétaire à la Santé de l'État de Washington, Umair Shah, a déclaré dans un communiqué : Trouver des preuves de cas de percée vaccinale nous rappelle que, même si vous avez été vacciné, vous devez toujours porter un masque, pratiquer la distanciation sociale et vous laver les mains pour éviter la propagation du Covid-19 à d'autres qui n'ont pas été vaccinés.

« Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner dès qu'il est éligible, et encourageons les amis, les proches et les collègues à faire de même.»

Efficacité prouvée selon les régulateurs mais…

Selon les régulateurs américains des médicaments, le vaccin de Pfizer est efficace à 95% pour prévenir l'infection par le virus. Un essai clinique a montré que Moderna était efficace à 94,1%, tandis que celui de Johnson & Johnson était efficace à 66,9%. Le vaccin Johnson & Johnson a été testé lorsque des variantes circulaient, contrairement aux autres. Les pourcentages sont basés sur les résultats des vaccinés deux semaines après la vaccination finale.

Et pourtant la biostatisticienne Christine Cotton a déclaré dans son debriefing que

« ces chiffres étaient sujets à caution surtout pour les plus âgés, car la preuve d’efficacité n’est pas apportée. »

Le pourcentage de percées vaccinales dans une population dépend de plusieurs facteurs, notamment l'efficacité du vaccin, la quantité de virus en circulation et le temps écoulé depuis la vaccination, selon Natalie Dean, professeure adjointe de biostatistique à l'Université de Floride.

« J'aime voir des chiffres bas comme tout le monde, mais sachez que des chiffres comme celui-ci ne peuvent pas être directement interprétés comme une mesure de l'efficacité du vaccin (même si j'ai le sentiment qu'ils le seront). Nous ne pouvons les interpréter que par rapport à un taux de base chez les personnes non vaccinées », a écrit Dean sur Twitter .

« De même,« la plupart des percées ont eu lieu chez des personnes âgées », car le vaccin est moins efficace chez les personnes âgées. La majorité des vaccinations (et la plus longue période de suivi) ont été menées chez des adultes âgés. Encore une fois, nous avons besoin de plus d'informations pour interpréter. »

Le Dr Anthony Fauci, chef de longue date de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré dans un briefing la semaine dernière que les cas de rupture ne sont pas préoccupants.

« Je pense que l’important est de regarder quel est le dénominateur des personnes vaccinées, car il est très probable - et ce que nous entendons au moins indirectement, et nous allons certainement le confirmer - que ce nombre de personnes qui étaient des infections révolutionnaires n'est pas du tout incompatible avec une efficacité vaccinale de plus de 90% », a-t-il déclaré.

« Je ne pense donc pas qu'il faille s'inquiéter d'un changement ou d'un changement dans l'efficacité du vaccin. »





En France, 11,7 millions de personnes ont été vaccinées au 9 avril. Ce jour, le Dr Agret dans un debriefing nous déclarait qu’avec 438 décès et plus de 5000 effets indésirables graves dans la population vaccinée, « le principe de précaution devrait prévaloir et que l’on devrait faire une pause dans la vaccination. »