Covid-19 : les conséquences de la pandémie sur la santé des femmes

Fatigue, stress, pression artérielle élevée, menstruations perturbées… Femmes et hommes ne semblent pas égaux face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur leur santé, comme l’attestent ces deux études.

Un stress accru

La pandémie mondiale de Covid-19 est loin d’être terminée, mais déjà, les conséquences à long terme sur la santé se font ressentir. Au-delà des séquelles laissées par l’infection en elle-même, de plus en plus de travaux scientifiques s’intéressent aux effets du stress généré par la pandémie sur notre organisme.

Il est désormais certain que l’isolement lié aux confinements, l’incertitude quant à l’avenir, la perte de revenus ou encore l’épuisement professionnel ont laissé des traces durables dans notre société. Mais, c'est le corps des femmes qui a eu le plus à en souffrir, comme en atteste un article sur média américain Quartz, qui recense plusieurs études scientifiques sur les effets de la crise sanitaire, et notamment sur leur tension artérielle et leurs cycles menstruels. Les deux ont subi des changements pendant la pandémie, ce qui suggère que les femmes aient pu être affectées par les facteurs de stress plus sévèrement que leurs homologues masculins.

Une plus forte pression artérielle chez les femmes

Parue dans la revue Circulation, la première étude examine les données de près de 500 000 personnes vivant aux États-Unis, dont 53 % de femmes, avec une moyenne d’âge de 45,7 ans au début de l’étude.

Les données suggèrent un net changement à partir de mars 2020, avec une augmentation des valeurs de la pression artérielles entre avril et décembre 2020 par rapport à l’année précédente. Au total, 30 % des participants avaient une pression artérielle accrue. Celle-ci a augmenté de manière plus significative chez les femmes que chez les hommes, les exposant à un risque accru d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de maladie cardiaque.

Une perturbation des cycles menstruels

L’autre étude, publiée dans la revue Fertility and Sterility, montre que sur les 12 000 femmes suivies qui avaient leurs règles, 36 % ont enregistré des changements dans leurs cycles menstruels. Les changements les plus courants étaient des règles retardées ou anticipées (87 %), suivies de symptômes plus forts (29 %) et de saignements plus abondants (27 %). Ces changements peuvent avoir un impact sur le bien-être des femmes, en particulier lorsqu'elles essaient d'avoir un enfant.

En plus de signaler des changements dans leurs règles, les participantes ont aussi noté leur niveau de stress perçu. Il s’avère que celles qui ont signalé des changements menstruels ont aussi déclaré ressentir plus de stress que celles dont les cycles n'ont pas changé. Pour la Pr Shannon Malloy, qui a dirigé les travaux, « les changements dans les cycles menstruels sont un indicateur du fait que les corps des femmes traitent les facteurs de stress sociaux plus larges, affectant particulièrement les femmes de couleur et de statut économique inférieur ».