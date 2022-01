"Grande Sécu" : les retraités seraient les grands gagnants d’une refonte de la Sécurité sociale

Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM) doit remettre d'ici à quelques jours son rapport à Olivier Véran, dans lequel il préconise une plus grande part des remboursements de soins par l’Assurance maladie au détriment des mutuelles. Mais les assurés en seraient-ils vraiment gagnants ?

Une « Grande Sécu » pour remplacer un système à bout de souffle

Un système « trop complexe » et « inégalitaire » qui ne « garantit pas l’accessibilité financière pour tous à des soins essentiels ». Voici comment le HCAAM juge aujourd’hui le système de soins français. Un modèle hybride, hérité de l’après-guerre, qui mêle solidarité nationale et mutuelles privées, et que le HCAAM a bien l’intention d’enterrer.

Sollicité par le ministre de la Santé Olivier Véran, le conseil souhaite refonder le système de remboursements de soins, à bout de souffle, et le remplacer par une « Grande Sécu », qui prendrait en charge près de 100 % des dépenses de soins des Français et serait, de facto, plus égalitaire. Mais cette « Grande Sécu » est-elle la promesse d’un meilleur accès aux soins pour toutes et tous ?

Une couverture maladie inégalitaire

Actuellement, la Sécurité sociale prend en charge près de 80 % des dépenses de santé des assurés. Le reste est couvert par les mutuelles, assureurs et prévoyances, qui prennent en charge les dépassements d’honoraires et les tickets modérateurs.

Si les différentes réformes permettent aujourd’hui à 96 % de la population de bénéficier d’une complémentaire santé, toutes n’accordent pas les mêmes prestations et les plus onéreuses restent bien souvent celles qui offrent la meilleure protection. Par ailleurs, les contrats collectifs souscrits par les entreprises restent toujours bien plus avantageux que les assurances individuelles auxquelles ont droit les retraités. Enfin, les demandeurs d’emploi s’avèrent être les plus lésés par le système actuel, puisque 13 % d’entre eux n’ont pas de complémentaire santé.

Les seniors, grands gagnants d’une refonte de l’Assurance maladie

Pour y remédier, le HCAAM propose donc une « Grande Sécu » permettant à tous un meilleur accès aux soins. Selon Le Monde, qui a pu consulter le rapport remis dans les prochains jours au ministre de la Santé, une augmentation des « taux de remboursement » et la prise en charge des tickets modérateurs et d’autres dépenses comme les forfaits journaliers hospitaliers serait bien plus avantageuse pour les retraités. Ces derniers réaliseraient un gain de 170 par an en moyenne. Les autres catégories d’inactifs réaliseraient pour leur part une économie de 50 euros annuels. Pour les seniors d’au moins 80 ans, les économies pourraient s’élever à 360 euros chaque année. Selon les auteurs du rapport, qui ont réalisé leurs calculs selon le niveau de ressources, « les huit premiers dixièmes de niveau de vie seraient en moyenne bénéficiaires », tandis que « les 20 % les plus aisés [y] perdraient légèrement ».