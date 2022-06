Contrôle technique : trop cher et trop contraignant?

Le contrôle technique coûte de plus en plus cher en France. Et le nombre de points de contrôle ayant largement augmenté ces dernières années, c’est une source d’angoisse pour de nombreux conducteurs, qui craignent de devoir sortir le porte-monnaie pour "circuler dans les règles".

Le contrôle technique génère un stress de plus en plus important chez les automobilistes. En plus d’avoir augmenté de 20 % en dix ans (la moyenne du tarif des contrôles techniques s’établissant désormais à 78 €), les critères pour obtenir le précieux sésame sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on n'en compte pas moins de 133 (145 pour les véhicules électriques), contre seulement 52 lorsque le contrôle technique est devenu obligatoire en 1992. Du fait de cette augmentation des points de contrôle, les risques de contre-visite augmentent. Et avec eux les risques de devoir payer la réparation.

Bien sûr, l’évolution du nombre de points de contrôle est logique, les véhicules ayant largement évolué en trente ans. Selon l’association 40 millions d’automobilistes, le renforcement des contrôles vise avant tout à davantage de sécurité.

Reste que pour le conducteur, la facture s’alourdit, d’autant plus que la pénurie de matériaux des derniers mois entraîne un surcoût des réparations.

Pour essayer d’économiser sur le coût du contrôle-technique, il faut consulter les centres agréés, tenus d’afficher à leur entrée leurs tarifs, en fonction du type d’énergie du véhicule (essence, diesel, gaz, hybride ou électrique).

Le contrôle technique bientôt obligatoire pour les deux-roues

Avis aux conducteurs de deux-roues : à compter du 1er octobre 2022, le contrôle technique devrait devenir obligatoire pour vos véhicules également. C’est une directive européenne de 2014 qui le prévoit. Et cette nouveauté ne goûte guère aux motards ; ils étaient plusieurs centaines à manifester leur opposition à Rennes, le samedi 18 juin.