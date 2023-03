Sur le vif: échauffourées hier soir à Paris, en fin de manifestation contre la réforme des retraites

SUR LE VIF - Paris, mardi 7 mars. Aux alentours de la Place d'Italie, vers 19 heures entre chien et loup, les forces de l'ordre dispersent une centaine de manifestants contre la réforme des retraites, à l'aide de grenades lacrymogènes. Un jeu de cache-cache s'engage alors jusque dans les profondeurs du 13ème arrondissement. Durant près d'une heure et demie, des échauffourées éclatent : après quelques dégradations du mobilier public et autres incendies de poubelles, plusieurs interpellations sont ordonnées. Prises sur le vif, photographies de l'instant pour France-Soir.

Les forces de l'ordre étaient présentes à la fin du cortège, aux alentours de la place d'Italie.

Afin de disperser les manifestants encore présents, des grenades lacrymogènes ont été utilisées.

Quelques dégradations commises, dont des feux de poubelles.

Regroupement des forces de l'ordre.

Course-poursuite dans le 13ème arrondissement de Paris.