Yves Pozzo di Borgo à propos d’Emmanuel Macron : “Il vit dans un Metaverse”.

Un Entretien essentiel avec Yves Pozzo di Borgo au lendemain de la conférence de presse du président Macron qui permet un tour d’horizon des sujets d’actualité tant nationaux qu’internationaux.

Yves Pozzo di Borgo connait bien la vie politique française. Il a été sénateur centriste durant 13 ans (2004-2017) et connaît très bien la plupart des sujets liés à la Russie. Il fut d’ailleurs l’un des accompagnateurs du président Hollande lors des accords de Minsk, signés par la France pour gérer le problème ukrainien. Au grand désarroi de nombreux spécialistes, ces accords n’ont pas été exécutés, une des raisons de la situation actuelle en Ukraine... Yves Pozzo di Borgo connait aussi bien la grande maison de l’Education nationale, en ayant été un de ses inspecteurs généraux.

Dans cet entretien, il revient sur la conférence de presse de Macron, juge avec ironie les questions, semble-t-il, préparées à l’avance, posées au Président, et ses réponses, qui n’en sont certainement pas pour une majorité de Français : “Emmanuel Macron vit dans un Metaverse”. Yves Pozzo di Borgo réagit ensuite sur le remaniement ministériel et la promotion de Gabriel Attal, la bourde de la nouvelle ministre de l’Education nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castera, et son côté hors-sol, loin en tout cas de toute réalité économique (voir ses déclarations au sujet de sa rémunrétaion annuelle de 500 000 euros à la FFT), ainsi que la nomination d’un homme sans aucune expérience diplomatique au Quai d’Orsay : Stéphane Séjourné.

Yves Pozzo di Borgo évoque enfin les prochaines élections présidentielles en Russie et aux Etats-Unis, qui vont sans nul doute constituer un tournant en cette année 2024.