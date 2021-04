Christian Perronne : "Décidément, ils n'ont toujours rien compris" ? L'entretien essentiel

Christian Perronne persiste et signe... Avec "Décidément, ils n'ont toujours rien compris", il publie chez Albin Michel une nouvelle "charge politique" sur les errements de la gestion de la "crise sanitaire" - qui n'en serait plus une depuis longtemps si l'on avait appliqué ce qu'il préconise, suggère-t-il. Pourquoi ce nouveau livre ? Que s'est-il passé depuis "Y a-t-il une errreur qu'ils n'ont pas commise", qui date de juin dernier ? Quel bilan de sa visite à l'IHU, où en est-il de ses déboires disciplinaires ? Autant de questions abordées dans "l'entretien "essentiel", avec celui qui se veut plus que jamais fidèle à l'engagement de son serment d'Hippocrate :