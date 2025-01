Dans une émission controversée en direct le 12 janvier 2025, Raja Miah, un militant communautaire, se penchait sur la dissimulation présumée de l'exploitation sexuelle des enfants (ESE) à Oldham, une ville du Grand Manchester, au Royaume-Uni. Après une carrière institutionnelle pour le gouvernement britannique, Raja Miah a passé des années à sensibiliser le public à ce problème. Dans ce debriefing, il vient présenter son travail et discuter des preuves qu'il a recueillies au fil des ans, ainsi que fait part de sa conviction que les autorités locales, y compris le conseil et la police, n'ont pas réussi à protéger les enfants vulnérables contre les gangs. Il critique la Revue Indépendante d’Assurance dirigé par Malcolm Newsom et Gary Ridgeway, alléguant qu'il s'agissait d'une dissimulation orchestrée par des personnalités politiques telles qu'Andy Burnham et Jim McMahon pour protéger leur réputation. Miah, qui est financée par des contributions communautaires, détaille des courriels entre des responsables du conseil et des journalistes, des rapports de police et d'autres preuves qui, selon lui, démontrent un échec systématique à traiter et à rendre publics les abus. Il plaide en faveur d'une enquête publique sur l'affaire, exprimant sa frustration face à la résistance actuelle des personnalités politiques. Cette affaire explosive a reçu le soutien d’Elon Musk qui a mentionné le rôle questionnable du premier ministre britannique Keir Starmer.

Ce 12 janvier 2025, Raja Miah, un militant communautaire bien connu, a pris la parole sur les ondes numériques pour présenter un dossier convaincant contre ce qu'il décrit comme une dissimulation de longue date de l'exploitation sexuelle des enfants (ESE) à Oldham, dans le Grand Manchester. Son émission, qui a suscité beaucoup d'attention, soulève de sérieuses questions sur le rôle des autorités locales et des personnalités politiques dans le traitement de ces graves allégations.

Miah, qui a consacré les six dernières années à cette cause, a commencé par reconnaître les difficultés techniques qui ont retardé sa diffusion. Malgré ces défis, il a réussi à attirer un public de plusieurs milliers de téléspectateurs, ce qui témoigne de l'inquiétude croissante suscitée par cette question. Raja Miah gère une plateforme appelée Recusant Nine, où il partage ses découvertes et s'engage avec ceux qui soutiennent ou remettent en question son travail. Il est entièrement financé par des contributions communautaires, avec un véritable engagement à découvrir la vérité derrière les dissimulations présumées.

Au cœur de l'émission de Raja Miah se trouvait sa critique de l'Independent Assurance Review (IAR) dirigé par Malcolm Newsom et Gary Ridgeway. Miah soutient que l'examen, commandé par le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, était intrinsèquement défectueux et a servi d'outil aux personnalités politiques pour échapper à leurs responsabilités. Il a souligné que les conclusions de l'examen étaient biaisées pour minimiser l'ampleur de l'ESE dans la région et protéger des personnes comme Burnham et Jim McMahon, ancien chef du conseil municipal d'Oldham et actuel membre du Parlement.

Raja Miah se déclare totalement insatisfait de l'IAR : il évoque l'omission intentionnelle de preuves cruciales. Il cite des courriels échangés entre des responsables du conseil et des journalistes qui suggèrent un effort délibéré pour supprimer les articles sur l'ESE à Oldham. Miah a particulièrement souligné un courriel de Kevin Fitzpatrick, un journaliste de la BBC, qui aurait accepté de cesser de poursuivre un reportage du ESE sur les clubs privés, une décision qui, selon Miah, a été influencée par des pressions politiques.

Ces allégations sont aggravées par les rapports de police et les réunions du conseil documentées dans la présentation de Raja Miah. Ils indiquent que des activités d'ESE étaient courant dans des d'établissements tels que les bars à chicha, où des jeunes filles auraient été préparées et exploitées. Raja Miah affirme que malgré cette prise de conscience, les autorités n'ont pas pris les mesures appropriées, ce qui a permis aux abus de se poursuivre sans relâche.

Raja Miah brosse un tableau troublant de l'inertie bureaucratique et des manœuvres politiques. Il accuse les personnalités politiques de donner la priorité à leur carrière plutôt qu'à la sécurité des enfants, invoquant un manque de transparence et de responsabilité dans le traitement de ces allégations. Son appel à une enquête publique est un plaidoyer pour la justice, non seulement pour les victimes, mais pour la communauté dans son ensemble qui a été maintenue dans l'ignorance pendant trop longtemps.

Malgré la gravité des allégations, Raja Miah reste optimiste quant au potentiel de changement. Son émission n'est pas seulement une critique, mais aussi un cri de ralliement pour que la communauté exige mieux de ses dirigeants. IL exhorte ses téléspectateurs à soutenir sa cause, soulignant l'importance de la responsabilité et la nécessité d'une réforme systémique.

Dans le sillage de l'émission de raja Miah, il y a eu un nouvel appel à l'action. Alors que certains considèrent ses affirmations comme controversées, d'autres les considèrent comme une étape nécessaire pour remédier aux échecs du passé. La réponse de la communauté jouera sans aucun doute un rôle crucial dans l'élaboration du futur discours sur l'ESe à Oldham.

Alors que Raja Miah poursuit son combat, les projecteurs sur la gestion des allégations du ESE par Oldham demeurent. Reste à savoir si ses efforts mèneront à une enquête publique complète ou à d'autres mesures gouvernementales. Cependant, une chose est certaine : le dévouement de Raja Miah à cette cause a déclenché une conversation cruciale sur les responsabilités de ceux qui sont au pouvoir et la protection des plus vulnérables de la société.

l'émission de Raja Miah est un rappel brutal de la lutte en cours pour la justice et la transparence dans les cas d'exploitation des enfants. Sa quête incessante de la vérité et son engagement indéfectible envers les victimes font de lui un formidable défenseur de la lutte contre l'échec systémique et la négligence politique. Alors que la communauté et les autorités sont aux prises avec ces révélations, la nécessité de rendre des comptes devient de plus en plus pressante.

Raja Miah a accepté de se livrer dans ce debriefing exclusif pour France-Soir afin de décrire son combat et surtout assurer la protection des enfants, ainsi que prendre la défense des droits fondamentaux.

Voici les cinq points clés à retenir :

La sensibilisation et persévérance dans le combat contre l'ESE : Raja Miah souligne l'importance de sensibiliser le public aux scandales locaux, en particulier ceux impliquant l'exploitation sexuelle des enfants. Sa persévérance au fil des ans à recueillir et à présenter des preuves souligne la nécessité d'un plaidoyer dédié, en particulier lorsqu'il est confronté à des défis bureaucratiques et à des dissimulations potentielles.

L'implication et le soutien communautaires : Miah souligne le rôle du soutien communautaire dans ses efforts. Il mentionne souvent sa dépendance à l'égard du financement communautaire et l'importance de l'action collective pour s'attaquer aux problèmes systémiques. Cela illustre comment le soutien de la base peut amplifier les efforts individuels et demander des comptes aux autorités.

Les défaillances institutionnelles et dissimulations : Son enquête traite des défaillances présumées des autorités locales et de la police dans le traitement des cas d'exploitation sexuelle des enfants. Miah souligne des cas où des preuves auraient été ignorées ou mal gérées, suggérant une possible dissimulation pour protéger les intérêts politiques. Cela indique la nécessité de transparence et de responsabilisation au sein des institutions chargées de protéger les populations vulnérables.

L'impact de la dynamique politique et sociale : Miah soutient que le politiquement correct et les préoccupations concernant les relations communautaires ont parfois éclipsé la protection des victimes. Il suggère que ces dynamiques ont empêché une action efficace contre les auteurs, appelant à une réévaluation des priorités pour garantir la justice pour les victimes, indépendamment des implications politiques.

Appel à une enquête indépendante : Miah demande à plusieurs reprises une enquête publique indépendante pour enquêter en profondeur sur les allégations et les défaillances systémiques. Il soutient que seule une enquête exhaustive et impartiale peut rétablir la confiance du public et garantir que ces questions soient traitées de manière adéquate à l'avenir.

Malgré le fait que Raja Miah soit devenu un personnage controversé en raison de ses allégations contre les autorités locales et les politiciens, ce qui peut donner lieu à des interrogations, ses opinions et les réactions qu'elles suscitent donnent un aperçu de questions sociétales plus larges sur la défense des droits fondamentaux et plus particulièrement ceux des enfants. C’est dans cette optique que France-Soir a conduit ce debriefing.

Debriefing en VO