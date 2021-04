Dr Wolkoff : "Prescrire au bon patient, au bon moment, le bon médicament, avec la bonne dose, cela fera une différence dans les hospitalisations."

Le tour du monde de France Soir continue : direction le Brésil, vu de l’intérieur.

Le Dr Alexandre Wolkoff que nous avons déjà eu le plaisir d’interviewer pour un debriefing en duo avec le Dr Fonseca revient pour un point complet sur la situation au Brésil. Il aborde les sujets de la situation épidémiologiques au Brésil, à Manaus, à Belem ainsi que les explications sur les différences régionales.

En tant que médecin, il a fait partie de la réserve médicale et est allé à Manaus, une des villes du Bresil les plus touchée, et capitale de l’état d’Amazonas. Il évoque aussi les traitements précoces, la vaccination ainsi que les challenges qu’ont les médecins pour prescrire. Enfin, il s'attarde sur le rôle des médias et le peu de couverture des traitements précoces alors que l’on parle beaucoup des gestes barrières et de la vaccination.



Il déplore que "les gens se demandent encore, aujourd'hui, un an après,, si c'est bien de prescrire. Nous devons donc encore dire aux médecins, que si vous choisissez de prescrire au bon patient, au bon moment, le bon médicament, avec la bonne dose, au bon moment, cela fera une différence dans les hospitalisations."

Retrouvez son debriefing, proposé en partenariat avec BonSens :



Version française, doublage en français par Jeanne traduction :







Vidéo en version originale (English) :