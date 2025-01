L'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis a suscité beaucoup d'attention, notamment en raison des personnalités influentes présentes lors de cet événement. Parmi elles, Ugur Akkus, un entrepreneur américain d'origine turque, a partagé son expérience unique en étant parmi les quelques privilégiés à faire partie du cercle restreint du président Trump lors de cette occasion historique.

Ugur Akkus est un entrepreneur prospère, ayant été reconnu par le magazine Forbes pour son influence au Moyen-Orient. Originaire d'Istanbul, Ugur Akkus a bâti sa carrière dans le commerce international, œuvrant dans divers secteurs tels que l'énergie et l'import-export. Son parcours professionnel s'étend sur près de trois décennies, période durant laquelle il a su établir une réputation solide et un réseau d'affaires international.

Lors de l'interview accordée à France-Soir, Ugur Akkus a exprimé son soutien à Donald Trump, qu'il décrit comme un leader visionnaire. Il a rappelé son rôle dans l'introduction du nom de Trump en Turquie, notamment avec la création de la Trump Tower à Istanbul, il y a environ quinze ans. Malgré les pressions pour changer le nom de l'édifice, enlever le nom de Trump de la tour en Turquie, Ugur Akkus a maintenu son soutien, convaincu par la vision et le leadership de Trump.

Ugur Akkus a également partagé ses réflexions sur les défis auxquels Trump a été confronté lors de sa première présidence, notamment la pandémie de COVID-19. Selon lui, cette période a mis en lumière l'importance de la vision de Trump pour le monde, surtout en temps de crise économique et de conflits internationaux. Pour Ugur Akkus, Trump incarne le type de leader capable de prendre des risques et d'inspirer confiance, ce qui est crucial dans un monde globalisé et connecté.

L'entrepreneur a expliqué que son soutien à Trump va au-delà des considérations politiques. Il admire la capacité de Trump à surmonter les obstacles et à persévérer malgré les tentatives de le discréditer. Ugur Akkus voit en Trump un exemple de résilience et de détermination, des qualités qu'il estime essentielles pour un leader mondial. Il a souligné l'importance de la paix et de la stabilité économique, des objectifs qu'il espère voir réalisés sous la nouvelle présidence de Trump.

En tant qu'homme d'affaires, Ugur Akkus a également abordé la question des investissements internationaux et de l'importance de la confiance dans la gouvernance pour attirer des capitaux. Il croit que la présidence de Trump favorisera un climat propice à l'investissement grâce à la promotion de la paix et de la stabilité, éléments cruciaux pour le développement économique mondial. En préparation de l'interview Ugur Akkus exprime sa surprise de n'avoir vu aucun politique français à la cérémonie d'inauguration - « le seul français que j'ai vu était Bernard Arnault avec qui je me suis entretenu quelques minutes ».

L'interview met aussi en lumière la vision d'Ugur Akkus pour l'avenir, avec un focus sur la santé mentale et physique post-COVID. Il a exprimé son soutien à l'initiative de Trump avec Robert Kennedy Jr. pour rendre l'Amérique « saine à nouveau», soulignant les séquelles laissées par la pandémie tant sur le plan individuel que collectif.

En conclusion, Ugur Akkus, par son parcours et ses convictions, incarne la dynamique d'un monde dans lequel les affaires et la politique sont inextricablement liées. Son soutien indéfectible à Trump reflète sa croyance en un leadership fort et visionnaire, capable de naviguer à travers les complexités d'un monde globalisé pour apporter la paix et la prospérité. Cette interview avec France-Soir a offert un aperçu précieux des coulisses de l'investiture et des perspectives d'avenir selon un acteur clé du monde des affaires.