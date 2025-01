Rob Roos continue la lutte pour la transparence : Réactions après l'irrecevabilité de la plainte contre von der Leyen, Bourla, Pfizer et BioNTech.

L'irrecevabilité de la plainte pénale contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a suscité de nombreuses réactions, à commencer par le plaignant principal Frédéric Baldan qui s'est exprimé par voie de communiqué sur son site internet.

Cependant, aucun des plaignants n'avait pris la parole pour s'exprimer sur cette affaire. Rob Roos, ancien député européen et l'un des 1000 plaignants, a accepté de nous parler afin d'exprimer sa déception face à cette décision, tout en soulignant sa détermination à poursuivre le combat pour la transparence et les droits des citoyens.

Rob Roos s'était rendu à Washington pour assister à l'inauguration de Donald Trump, un événement qu'il qualifie de début d'une nouvelle ère. Cependant, durant son séjour, il a appris que la plainte qu'il avait déposée aux côtés de Frédéric Baldan et d'autres plaignants avait été jugée irrecevable. Cette décision a pour conséquence de mettre Ursula von der Leyen hors de cause, une décision que Rob Roos conteste vivement.

Il exprime sa frustration face à l'absence de transparence dans cette affaire, soulignant que les citoyens de l'Union européenne ont le droit de savoir ce qui se passe, surtout lorsque cela concerne des contrats aussi importants que ceux conclus avec Pfizer et BioNTech. Rob Roos rappelle que malgré ses efforts comme député européen et les nombreuses questions posées par la Cour des comptes européenne, aucune réponse satisfaisante n'a été fournie.

Un des points de discorde majeurs est l'absence d'enquête approfondie pour déterminer si les plaignants ont réellement subi un préjudice. Rob Roos critique le fait que la décision d'irrecevabilité ait été prise sans une telle enquête, alors même que des milliers de pages de documents étaient disponibles pour examen.

Malgré cette défaite juridique, Rob Roos reste optimiste et déterminé. Il a maintenant accès aux contrats en question, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était député européen. Il voit cela comme une avancée significative et envisage les prochaines étapes avec son avocat. Pour lui, la bataille pour la transparence et la justice continue, et il espère que les récentes actions en justice aux États-Unis, comme celle du New York Times, contribueront à faire la lumière sur cette affaire.

Rob Roos souligne également l'intérêt croissant des citoyens américains pour cette question, notamment parce que Pfizer est une entreprise américaine et que les citoyens américains ont également le droit de savoir ce qui se passe. Il évoque les contacts qu'il a établis aux États-Unis et l'intérêt de figures comme Robert F. Kennedy Jr. pour cette affaire.

Enfin, Rob Roos exprime son espoir que les récents changements politiques aux États-Unis, symbolisés par l'élection de Donald Trump et ses premiers décrets, auront des répercussions positives en Europe. Il critique le manque de transparence et l'opacité en Europe, espérant que les États-Unis montreront la voie en matière de transparence.

En conclusion, bien que la plainte ait été déclarée irrecevable, Rob Roos et ses co-plaignants ne considèrent pas cette affaire comme terminée. Ils restent déterminés à poursuivre leur lutte pour la transparence et les droits des citoyens, convaincus que les récents développements aux États-Unis pourraient avoir un impact significatif sur l'avenir de cette affaire en Europe. Rappelons en outre que Laura Kövesi fait aussi l'objet d'une plainte pénale en lien avec cette affaire.

L'horizon qui semblait s'éclairer pour Ursula von der Leyen pourrait bien se révéler aussi noir que le caviardage des contrats et l'absence de transparence sur ses échanges SMS avec Albert Bourla.