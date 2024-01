Partie 2 de l'entretien avec le Dr. ZL qui dénonce les chiffres biaisés du Covid

PAUSE [partie 2/2] - Chercheur en neurosciences et médecin en CHU, fort d’une quinzaine d’années d’expérience en milieu hospitalier, le Dr. ZL, qui a choisi de témoigner de manière anonyme, dénonce dans la seconde partie de cet entretien de nombreux biais et approximations dans les calculs des données présentées durant la crise du Covid. Et pose la question qui fâche : “Pourquoi ne veut-on pas nous livrer ces données ?”

L'an dernier, le Dr. ZL a publié Journées ordinaires d'un médecin ordinaire : un médecin menacé pour avoir voulu soigner (éditions Jean-Cyrille Godefroy), journal de bord tenu entre novembre 2020 et décembre 2022, chronique hospitalière et personnelle.