June : une monnaie numérique libre et non spéculative

REPORTAGE - Le 14 janvier 2024, à Marseille, à L'Après-M (ancien McDonald's que des habitants des quartiers nord ont racheté et transformé en restaurant solidaire), l'association De la thune à la June a présenté le paradigme économique que propose Stéphane Laborde dans son ouvrage intitulé Théorie de La Monnaie (1). Stéphane Laborde est l’inspirateur de la June.

France-Soir est allé à la rencontre des utilisateurs de cette monnaie. Résister n'est pas seulement se faire entendre, mais surtout de créer et réinventer des modèles.

Créée en mars 2017, la June a, comme les autres monnaies numériques, pour principe d'utiliser la technologie de la blockchain, système qui s’est imposé à travers le bitcoin. Mais à la différence de la plupart des monnaies numériques, elle n’est pas spéculative, et donne donc la possibilité au producteur et à l’acheteur de s’entendre sur la véritable valeur des produits ou des services et de permettre de conclure une transaction au plus juste prix. Bref, une monnaie dont l'unité de mesure et la valeur sont calculées et décidées, non plus par des instances bancaires et financières, mais par ses utilisateurs. La June a déjà été adoptée dans plusieurs pays par des milliers de citoyens et offre une alternative à la création monétaire ex-nihilo ou “monnaie-dette".

L'ouvrage de Stéphane Laborde est disponible au format PDF sur le site https://monnaie-libre.fr/