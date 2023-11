L'écho de la science française à l'International Covid Summit : débats et témoignages engagés sur la pandémie.

REPORTAGE - Ce samedi 18 novembre, Louis Fouché, Vincent Pavan et Emmanuelle Darles étaient présents au 4ème International Covid Summit à Bucarest en Roumanie. Des experts et scientifiques de toutes nationalités s’y sont retrouvés et ont abordé différents sujets liés à la pandémie de covid.

Dans cette interview, Louis Fouché rappelle qu’au sein de l'ICS "tous les experts sont d'accord il faut retirer du marché ces produits, ils sont toxiques, inefficaces et dangereux, ils ne satisfont pas aux critères qualité qui sont normalement requis par nos propres régulations, que ce soit l'Agence européenne du médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament en France et donc il est urgent de retirer ces produits du marché tout le monde est absolument formel les pédiatres les endocrinologues les immunologistes, les chercheurs". Les participants à l'ICS ont rappelé la présence de plasmides à ADN et d'un potentiel promoteur cancérigène dans les vaccins de Moderna et Pfizer, suggérant que ces composants pourraient rendre les injections anti-covid dangereuses. Ils appellent donc à un moratoire sur la recherche sur les ARN.

"La science ne doit pas être étouffée par l'endoctrinement politique. Au contraire, elle doit rester indépendante pour un débat ouvert et éclairé."

Au-delà du Covid, l'ICS a entamé des réflexions sur "le biopouvoir, la biopolitique, l'apparition du scientisme, la question des médias, de la censure, de la propagande de la manipulation mentale - fruit vénéneux des neurosciences - toutes ces questions commencent à être adressées jusqu'à questionner la place de l'intelligence artificielle dans la médecine". Les liens entre le Parlement européen, la Commission européenne, et l'OMS sur le nouveau traité de pandémie a également été évoqué, mettant en avant l'importance de maintenir une distance entre la science et la décision politique.