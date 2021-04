Complotisme, "fake news" : quand le SNJ se repaît dans l'auge qu'il entend récurer

TRIBUNE - L’information vous a peut-être échappé, mais la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) vient de renouveler à FranceSoir sa qualité de service de presse en ligne. Cette décision du 8 avril a fait grincer quelques dents, celles du SNJ (Syndicat national des journalistes) et de Libé en tête.

« France Soir obtient l'agrément CPPAP : mais de quelle protection bénéficie son propriétaire ? » demande ainsi le SNJ dans un communiqué faisant suite à la décision susnommée. Ne vous fiez pas au point d’interrogation, il y a bien une affirmation dans cette question : le propriétaire de FranceSoir bénéficie d’une « protection ». Sans conditionnel. Le SNJ a-t-il des sources à avancer pour soutenir cette théorie ? Aucune. Un témoin à citer ? Non. Un document à produire ? Non plus.

Rappelons brièvement la définition officielle de « fake news » : « Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. » Bingo le SNJ, on est en plein dedans. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Voici ce qu'on lit un peu plus bas dans le communiqué : « [FranceSoir] peut ainsi continuer à percevoir des aides à la presse. » Allons bon. « Continuer », vraiment ? Rappelons ici que FranceSoir ne touche aucune aide à la presse. Les rédacteurs du SNJ comprennent-ils le sens des mots qu'ils utilisent ?

On notera enfin que le procès en « protection » porté par le communiqué en question laisse songeur : quelle est la nature de la fameuse « protection » ? Pour le coup, on aimerait vraiment en savoir plus : à quel type de complot avons-nous ici affaire ? Qui est derrière tout ça ? Quelles forces occultes oeuvrent en coulisses pour « protéger » FranceSoir et son propriétaire : Illuminatis ? Reptiliens ? Pédosatanistes ?

Qui du ministère de la Culture ou de la CPPAP est sous le contrôle de ces forces occultes ? On n’en saura rien.

Les mystères entourant la machination qui vise à protéger FranceSoir restent donc entiers, et ce n’est pas Libé qui a relayé les assertions du SNJ sans rien remarquer qui va dire le contraire. Pourtant ce genre de théorie du complot aux insinuations lourdes n’est pas loin de nous rappeler « les heures les plus sombres de notre histoire » et pour oser le parallèle olfactif on pourrait même avancer que tout cela frise avec le « nauséabond ».

Mais rien sur Conspiracy Watch, le blog de Rudy Reichstadt, pourtant expert en mauvaises odeurs ; rien non plus chez les nombreux « fact-checkers » auto-proclamés, et enfin rien chez les meilleurs du lot, les Décodeurs et leur machine magique à dire le bien du mal : le Decodex, qui ne connaît même pas le SNJ.

Une lacune qui sera bientôt comblée, n'en doutons pas.