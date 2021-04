Dr Badel, psychiatre : peur et manipulation au cœur des préoccupations

Debriefing avec le Dr Fréderic Badel, psychiatre à Bordeaux. Le docteur Badel, à partir de l’observation de ses patients évoque la crise sanitaire, sociale et psychologique. La peur est au centre de ses préoccupations et il insiste sur l’impact des médias, pour ne pas dire la manipulation, qui provoque cette peur.

Au-delà des conséquences pour notre société et des outils et méthodes à utiliser pour éviter de sombrer dans la peur, il définit les causes des problèmes et certaines solutions.



45 minutes d'une interview étonnante et sans concession.