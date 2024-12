Etats-Unis – Crise Covid, l’analyse la plus complète sur la pandémie, les leçons apprises et les voies à suivre par le Covid Select Comitee

C’est par un communiqué de presse en date du 2 décembre 2024, que le sous-comité spécial Covid Select déclare avoir conclu son enquête de 2 ans et publie son rapport définitif de plus de 500 pages sur les leçons apprises et la voie à suivre.

Très attendu, ce rapport a été immédiatement repris par un grand nombre de personnes, comme Robert Malone, très actif dans l’analyse de la pandémie, il présente l’analyse la plus complète de la pandémie, ses tenants et aboutissants, mais aussi les conséquences. Il a été réalisé sous l'administration Biden.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : RAPPORT FINAL :

➡️COVID Select conclut une enquête de 2 ans et publie un rapport final de plus de 500 pages sur les leçons apprises et la voie à suivre.

➡️Ce rapport choc est à lire absolument !

WASHINGTON – Aujourd’hui, le sous-comité spécial sur la pandémie de coronavirus a conclu son enquête de deux ans sur la pandémie de covid-19 et a publié un rapport final intitulé « Examen après action de la pandémie de covid-19 : les leçons apprises et la voie à suivre ».

Le rapport final servira de feuille de route au Congrès, au pouvoir exécutif et au secteur privé pour se préparer et répondre aux futures pandémies. Depuis février 2023, le sous-comité spécial a envoyé plus de 100 lettres d’enquête, mené plus de 30 entretiens et dépositions transcrits, tenu 25 audiences et réunions, et examiné plus d’un million de pages de documents.

Les membres et le personnel ont révélé la corruption de haut niveau dans le système de santé publique américain, confirmé l’origine la plus probable de la pandémie, tenu les mauvais acteurs de la COVID-19 publiquement responsables, favorisé un consensus bipartisan sur les questions importantes de l’ère pandémique, et bien plus encore. Ce rapport final de 520 pages détaille toutes les conclusions de l’enquête du sous-comité spécial.

« Ce travail aidera les États-Unis et le monde à prédire la prochaine pandémie, à s’y préparer, à se protéger de la prochaine pandémie et espérons-le, à prévenir la prochaine pandémie. Les membres du 119e Congrès devraient poursuivre et s’appuyer sur ce travail, il y a plus d’informations à trouver et des mesures honnêtes à prendre », a écrit le président Wenstrup dans une lettre au Congrès. « La pandémie de COVID-19 a mis en évidence une méfiance envers les dirigeants. La confiance se gagne. La responsabilité, la transparence, l’honnêteté et l’intégrité permettront de regagner cette confiance. Une future pandémie nécessite une réponse de toute l’Amérique gérée par des personnes sans avantage personnel ni parti pris. Nous pouvons toujours faire mieux, et pour le bien des futures générations d’Américains, nous devons le faire. C’est possible. »

Le mercredi 4 décembre 2024, à 10 h 30, la sous-commission spéciale procédera à la révision du rapport final et soumettra officiellement le rapport au Congrès. Avant la révision, la sous-commission spéciale publiera également des documents d'appui et des recommandations supplémentaires.

RÉSUMÉ DU RAPPORT

Principales découvertes :

Origines de la Pandémie : Le rapport suggère que la source la plus probable du SARS-CoV-2 est un incident lié à un laboratoire au Wuhan Institute of Virology, impliquant des recherches sur le gain de fonction financées par les National Institutes of Health (NIH). Ces recherches, visant à comprendre comment les virus pourraient devenir plus infectieux, sont mises en cause dans l'émergence du virus. Surveillance et Financement Gouvernementaux : Le financement par le NIH de la recherche sur le gain de fonction à Wuhan a été critiqué, avec des preuves indiquant que cette recherche pourrait avoir contribué au début de la pandémie. Le rapport souligne un manque de transparence et de surveillance dans ces décisions de financement. Obstruction et Couvertures : Il y a eu des cas où des informations concernant les origines du virus ont été supprimées ou manipulées. Selon le rapport, l'administration Biden aurait entravé les enquêtes du sous-comité, et il y aurait eu des tentatives de dissimuler les faits sur les origines de la pandémie. Échecs dans la Réaction de Santé Publique : Le rapport critique les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le NIH, et la Food and Drug Administration (FDA) pour des échecs systémiques pendant la pandémie, y compris des problèmes de transparence, d'efficacité, et de confiance, que les responsables de ces agences ont reconnus lors des auditions. Ils se sont engagés à des réformes pour remédier à ces défaillances. Impact Économique et Social : Le sous-comité a discuté des implications plus larges de la pandémie sur les structures économiques et sociales, soulignant la nécessité d'une meilleure préparation pour atténuer l'impact des crises futures. Responsabilité et Actions Juridiques : Le rapport mentionne la recommandation d'anciennes poursuites criminelles contre l'ancien gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour sa gestion des politiques de maisons de retraite pendant la pandémie, mettant en lumière des questions de responsabilité liées aux décisions politiques ayant eu des conséquences graves sur la santé publique.

Voie à Suivre :

Réforme des Agences de Santé Publique : Le rapport appelle à des réformes dans le fonctionnement des agences de santé publique, insistant sur la nécessité d'augmenter la responsabilité, la transparence, et d'améliorer le mécanisme de réponse aux futures pandémies.

: Le rapport appelle à des réformes dans le fonctionnement des agences de santé publique, insistant sur la nécessité d'augmenter la responsabilité, la transparence, et d'améliorer le mécanisme de réponse aux futures pandémies. Recommandations Bipartisanes : Le sous-comité envisage de proposer des recommandations pour garantir une réponse plus efficace et transparente aux futures pandémies, tirant les leçons des erreurs et des succès de la réponse à la COVID-19.

Ce rapport sera probablement d’une grande utilité pour Robert Kennedy Jr nommé comme secrétaire d'État à la Santé (HHS), Dr Jay Bhattacharya nommé à la tête de l’Institut National de la Santé (National Institute of Health) ainsi que pour tous les procureurs ou avocats qui se sont engagés dans des démarches juridiques afin d’obtenir compensation pour les victimes des effets secondaires ou des victimes économiques. Les firmes pharmaceutiques et les organismes régulateurs impliqués dans les dérives du système vont devoir faire probablement face à de nombreuses plaintes.

D'ores et déjà, un point qui fera ticker à trait haut point est sur l'opération Warp Speed. Rappellons que ce rapport a été fait sous l'administration Biden, et que Warp speed a été lancée sous l'administration Trump. Cette opération a permis le développement rapide de vaccins, et dans le rapport, elle est considérée comme un succès alors qu'il est reconnu que les vaccins étaient dénués de capacité antipandémiques. Ce point sera probablement le plus problématique et demandera probablement une révision par la nouvelle administration, notamment sur l'évaluation de son succès et le fait que ce ne seraient pas des millions de vies qui pourraient avoir été sauvées mais des millions qui pourraient être affectées par ces injections de masse. Ce sujet sera sensible puisque Trump a fait autoriser ces thérapies et Kennedy avait fait de la vaccination un de ces sujets de campagnes. Il sera un véritable test de la politique américaine, de vouloir rendre l'Amérique en bonne santé (MAHA) sans concession pour la vérité. Dr Jay Bhattacharya et Robert Kennedy Jr devraient normalement s'opposer à ce point du rapport, cependant ils se heurteront à la responsabilité de l'administration Trump. La vraie question sera dans la recherche de responsabilités et les éventuels mensonges qui auront pu être délivrés jusqu'au sommet du gouvernement américain. Trump 47e président des États-Unis devra-t-il reconnaitre que Trump 45e président a été trompé par son gouvernement et les agences de santé sur les thérapies géniques, les traitements précoces et sur combien d'autres sujets ? That is the question. Le mensonge habillé de fausses vérités scientifiques aura-t-il atteint le plus haut sommet de l'état comme nouveau standard de la propagande ? Le point de ce rapport pose question sur la capacité des lobbys pharmaceutiques à corrompre les plus haut niveau de l'Etat et donne donc raison à Kennedy/Bhattacharya de refondre le NIH et autres organes pour rendre la recherche scientifique imperméable à la corruption.

Rappelons que pour autoriser ces thérapies expérimentales, un des pré-requis pour la FDA est qu'il n'existe pas de candidats médicaments alternatifs - c'est la raison pour laquelle il fallait tuer le soldat hydroxychloroquine tel que France-Soir l'expliquait en aout 2020. Cette bataille est toujours en cours avec les nombreuses tentatives de discréditer les médecins ayant soigné ainsi que les chercheurs ayant publié des études démontrant l'efficacité de ces traitements sur l'hospitalisation et les décès. Selon une estimation effectuée par France-Soir, sur la base de plusieurs études, si la réduction d'hospitalisation et de décès est de 58%, avec la systématisation des traitements précoces, ce serait plus de 4 millions de vies qui auraient pu être sauvées.



Le rapport final complet de 520 pages est disponible ici. Voilà un synopsis des informations ci-dessous :

Les origines de la pandémie de coronavirus, y compris, mais sans s'y limiter, le financement par le gouvernement fédéral de la recherche sur les gains de fonction

Origine du covid-19 : le COVID-19 est probablement apparu dans un laboratoire de Wuhan, en Chine. Les CINQ arguments les plus convaincants en faveur de la théorie de la « fuite du laboratoire » sont les suivants :

Le virus possède une caractéristique biologique qu’on ne retrouve pas dans la nature. Les données montrent que tous les cas de COVID-19 proviennent d'une seule introduction chez l'homme. Cela va à l'encontre des pandémies précédentes, où il y a eu plusieurs événements de contagion. Wuhan abrite le principal laboratoire de recherche sur le SRAS de Chine, qui a pour habitude de mener des recherches sur les gains de fonction à des niveaux de biosécurité inadéquats. Les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) ont été malades d'un virus de type COVID à l'automne 2019, quelques mois avant que le COVID-19 ne soit découvert sur le marché humide. Selon presque tous les critères scientifiques, s’il existait une preuve d’une origine naturelle, elle aurait déjà fait surface.

Publication sur l’origine proximale : la publication « L’origine proximale du SRAS-CoV-2 » — utilisée à plusieurs reprises par les responsables de la santé publique et les médias pour discréditer la théorie de la fuite en laboratoire — a été incitée par le Dr Fauci à promouvoir le récit préféré selon lequel la COVID-19 est originaire de la nature.

Recherche sur le gain de fonction : un incident en laboratoire impliquant une recherche sur le gain de fonction est très probablement à l'origine de la COVID-19. Les mécanismes gouvernementaux actuels de supervision de cette dangereuse recherche sur le gain de fonction sont incomplets, extrêmement alambiqués et manquent d'applicabilité mondiale.

Ecohealth alliance inc. (ecohealth) : EcoHealth, sous la direction du Dr Peter Daszak, a utilisé l'argent des contribuables américains pour faciliter des recherches dangereuses sur les gains de fonction à Wuhan, en Chine. Après que le sous-comité spécial a publié des preuves selon lesquelles EcoHealth avait violé les termes de sa subvention des National Institutes of Health (NIH), le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a entamé une procédure officielle d'exclusion et suspendu tout financement à EcoHealth.

De nouvelles preuves montrent également que le ministère de la Justice (DOJ) a ouvert une enquête sur les activités d'EcoHealth pendant la pandémie.

Échec du NIH : les procédures du NIH en matière de financement et de supervision des recherches potentiellement dangereuses sont déficientes, peu fiables et constituent une menace sérieuse pour la santé publique et la sécurité nationale. De plus, le NIH a favorisé un environnement qui a encouragé le contournement des lois fédérales sur la conservation des dossiers, comme en témoignent les actions du Dr David Morens et de la « FOIA Lady » Marge Moore.

L'efficacité, l'efficience et la transparence de l'utilisation des fonds des contribuables et des programmes d'aide pour lutter contre la pandémie de coronavirus, y compris tout rapport de gaspillage, de fraude ou d'abus

Financement d'aide covid-19 : les gouvernements fédéral et des États ont connu d'importantes lacunes en matière de coordination, n'étaient pas préparés à superviser l'allocation des fonds d'aide COVID-19 et n'ont pas réussi à identifier suffisamment le gaspillage, la fraude et l'abus de l'argent des contribuables pendant la pandémie.

Programme de protection des chèques de salaire : le programme de protection des chèques de paie, qui offrait un soulagement essentiel aux Américains sous la forme de prêts qui pouvaient être annulés si les fonds étaient utilisés pour compenser les difficultés de l'ère de la pandémie, était en proie à des réclamations frauduleuses entraînant la perte d'au moins 64 milliards de dollars de l'argent des contribuables au profit de fraudeurs et de criminels.

Demandes frauduleuses d’aides au chômage : les fraudeurs ont coûté au contribuable américain plus de 191 milliards de dollars en profitant du système d'assurance chômage du gouvernement fédéral et en exploitant les informations personnelles identifiables des individus.

Échecs de l’aide aux petites entreprises (sba) : 200 millions de dollars de l'argent des contribuables ont été perdus en raison de l'incapacité de la SBA à exercer une surveillance appropriée à mettre en œuvre des contrôles internes et à garantir l'adoption de mesures de protection contre la fraude.

Fraude transnationale : au moins la moitié de l’argent des contribuables perdu dans les programmes d’aide liés au COVID-19 a été volée par des fraudeurs internationaux.

Surveillance du financement de l’aide covid-19 : l'élargissement des programmes d’aide qui manquaient de fonctions de surveillance appropriées a exposé de graves vulnérabilités au sein du système et ouvert la voie aux fraudeurs, aux criminels internationaux et aux adversaires étrangers pour profiter des contribuables.

La mise en œuvre ou l'efficacité de toute loi ou réglementation fédérale appliquée, promulguée ou envisagée pour faire face à la pandémie de coronavirus et se préparer aux futures pandémies

Organisation mondiale de la santé (OMS) : la réponse de l’OMS à la pandémie de COVID-19 a été un échec total, car elle a cédé à la pression du Parti communiste chinois et a placé les intérêts politiques de la Chine avant ses obligations internationales. En outre, la dernière initiative de l’OMS pour résoudre les problèmes exacerbés par la pandémie de COVID-19 – par le biais d’un « Traité sur la pandémie » – pourrait nuire aux États-Unis.

Distanciation sociale : la recommandation de distanciation sociale de « 2 mètres de distance » — qui a entraîné la fermeture des écoles et des petites entreprises dans tout le pays — était arbitraire et ne reposait sur aucune base scientifique. Lors d’un témoignage à huis clos, le Dr Fauci a déclaré que cette recommandation « est apparue comme par magie ».

Port du masque obligatoire : il n’existe aucune preuve concluante que le port du masque protège efficacement les Américains du COVID-19. Les responsables de la santé publique ont changé d’avis sur l’efficacité du port du masque sans fournir aux Américains de données scientifiques, ce qui a provoqué une augmentation massive de la méfiance du public.

Confinement : le confinement prolongé a causé des dommages incommensurables non seulement à l'économie américaine, mais encore à la santé mentale et physique des Américains, avec un effet particulièrement négatif sur les jeunes citoyens. Plutôt que de donner la priorité à la protection des populations les plus vulnérables, les politiques gouvernementales fédérales et étatiques ont forcé des millions d’Américains à renoncer à des éléments essentiels d’une vie saine et financièrement saine.

Échec de la pandémie à new york : l'ordonnance du 25 mars de l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui obligeait les maisons de retraite à accepter des patients positifs au COVID-19, était une faute médicale. Les preuves montrent que M. Cuomo et son administration ont œuvré pour dissimuler les conséquences tragiques de leurs décisions politiques dans un effort apparent pour se soustraire à toute responsabilité.

Les éléments de preuve suggèrent que M. Cuomo a sciemment et volontairement fait de fausses déclarations à la sous-commission spéciale à de nombreuses reprises sur des aspects importants de la catastrophe de la maison de retraite de New York causée par le COVID-19 et sur la dissimulation qui a suivi. La sous-commission spéciale a renvoyé M. Cuomo devant le ministère de la Justice pour qu'il engage des poursuites pénales.

Restrictions de voyage : les restrictions de voyage rapidement mises en œuvre par le président Trump ont sauvé des vies. Au cours de l'entretien retranscrit du Dr Fauci, il a approuvé sans équivoque toutes les restrictions de voyage émises par l'administration Trump. Ce témoignage va à l'encontre du discours public selon lequel les restrictions de voyage de l'administration Trump étaient xénophobes.

Désinformation sur la covid-19 : les responsables de la santé publique diffusent souvent de fausses informations par le biais de messages contradictoires, de réactions instinctives et d’un manque de transparence. Parmi les exemples les plus flagrants de campagnes de désinformation généralisées, l’utilisation de médicaments hors indication et la théorie de la fuite en laboratoire ont été injustement diabolisées par le gouvernement fédéral.

L’administration Biden a même eu recours à des méthodes antidémocratiques et probablement inconstitutionnelles – notamment en faisant pression sur les réseaux sociaux pour qu’ils censurent certains contenus liés à la COVID-19 – pour lutter contre ce qu’elle considérait comme de la désinformation.

Le développement de vaccins et de traitements, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de vaccination pour les employés fédéraux et les membres des forces armées

Opération Warp Speed : l'opération Warp Speed du président élu Trump, qui a encouragé le développement et l'autorisation rapides du vaccin contre la COVID-19, a été un grand succès et a contribué à sauver des millions de vies. (ndlr : ce point sera probablement le plus problématique et demandera révision par la nouvelle administration, notamment sur l'évaluation de son succès et le fait que ce ne seraient pas des millions de vies qui pourraient avoir été sauvées.)

Vaccin covid-19 : contrairement à ce qui avait été promis, le vaccin contre la COVID-19 n’a pas arrêté la propagation ou la transmission du virus.

Approbation accélérée du vaccin contre la covid-19 : la FDA a précipité l'approbation du vaccin contre la COVID-19 afin de respecter le calendrier arbitraire imposé par l'administration Biden. Deux éminents scientifiques de la FDA ont mis en garde leurs collègues contre les dangers d'une précipitation du processus d'approbation du vaccin et la probabilité d'effets indésirables. Ils ont été ignorés et, quelques jours plus tard, l'administration Biden a rendu obligatoire le vaccin.

Obligations vaccinales : les obligations vaccinales n’étaient pas étayées par la science et ont causé plus de mal que de bien. L’administration Biden a contraint des Américains en bonne santé à se conformer aux obligations vaccinales contre la COVID-19 qui ont bafoué les libertés individuelles, porté atteinte à la préparation militaire et ignoré la liberté médicale pour imposer un nouveau vaccin à des millions d’Américains sans preuves suffisantes pour étayer leurs décisions politiques.

Immunité naturelle : les responsables de la santé publique se sont engagés dans un effort coordonné pour ignorer l’immunité naturelle — acquise par une infection antérieure à la COVID-19 — lors de l’élaboration des directives et des mandats relatifs aux vaccins.

Système de déclaration des effets secondaires liées aux vaccins : les systèmes de déclaration des effets secondaires liées aux vaccins ont créé de la confusion, n'ont pas réussi à informer correctement le public américain sur les blessures liées aux vaccins et ont détérioré la confiance du public dans la sécurité des vaccins pendant la pandémie de COVID-19.

Indemnisation des effets secondaires causées par les vaccins : le gouvernement ne parvient pas à statuer de manière efficace, équitable et transparente sur les demandes d’indemnisation des blessés causés par les vaccins contre la COVID-19.

L'impact économique de la pandémie de coronavirus et la réponse gouvernementale associée sur les individus, les communautés, les petites entreprises, les prestataires de soins de santé, les États et les entités gouvernementales locales

Impacts sur les entreprises : les gouvernements fédéral et étatiques ont imposé des mesures de confinement obligatoires qui ont été la principale cause de fermetures temporaires et permanentes d’entreprises. Plus de 160 000 entreprises ont fermé en raison de la pandémie, dont 60 % ont été classées comme permanentes. Pour les entreprises restées ou qui ont rouvert leurs portes, le manque de diversité de la chaîne d’approvisionnement a exacerbé les défis de l’ère de la pandémie et a creusé les disparités existantes.

Impacts sur les soins de santé : le système de santé américain a été gravement endommagé par la pandémie de COVID-19. Les patients ont subi une baisse de la qualité des soins, des temps d'attente plus longs, des rendez-vous médicaux plus courts et des diagnostics manqués.

Impacts sur les travailleurs : les taux de chômage ont atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Dépression. Des mesures d’atténuation trop larges – y compris la consigne de « 2 mètres de distance » aujourd’hui démentie – ont eu un impact disproportionné sur les secteurs à bas salaires.

Réserve fédérale : la réponse agressive, précoce et sans précédent de la Réserve fédérale à la pandémie de COVID-19 a permis d'éviter un grave ralentissement économique. Cette approche continue a également contribué à une inflation vertigineuse.

L'impact sociétal des décisions de fermeture des écoles, comment les décisions ont été prises et s'il existe des preuves de perte d'apprentissage généralisée ou d'autres effets négatifs résultant de ces décisions

Fermeture des écoles en raison de la covid-19 : la « science » n’a jamais justifié la fermeture prolongée des écoles. Il était peu probable que les enfants contribuent à la propagation de la COVID-19 ou souffrent d’une maladie grave ou d’un décès. Au contraire, en raison de la fermeture des écoles, les enfants ont subi des pertes d’apprentissage historiques, des taux plus élevés de détresse psychologique et un bien-être physique réduit.

Influence des centres pour le contrôle et la prévention des maladies (cdc) : le CDC de l'administration Biden a rompu avec la tradition et a donné accès à une organisation politique d'enseignants à ses directives scientifiques sur la réouverture des écoles. L'ancienne directrice du CDC, Rochelle Walensky, a demandé à la Fédération américaine des enseignants (AFT) de fournir un langage spécifique pour les directives et est même allée jusqu'à accepter de nombreuses modifications apportées par l'AFT.

Influence de l'aft : les écoles sont restées fermées plus longtemps que nécessaire en raison de l'ingérence politique de l'AFT dans les directives de réouverture des écoles du CDC. L'AFT est un syndicat politique, et non une organisation scientifique, qui a plaidé en faveur d'efforts d'atténuation qui ont prolongé la fermeture des écoles, y compris un « déclencheur » de fermeture automatique.

Le témoignage a révélé que le président de l'AFT, Weingarten, disposait d'une ligne téléphonique directe pour contacter l'ancien directeur du CDC, Walensky.

Impacts à long terme : les résultats des tests standardisés montrent que les enfants ont perdu des décennies de progrès scolaires en raison de la fermeture des écoles en raison de la COVID-19. Les problèmes de santé mentale et physique ont également explosé, les tentatives de suicide chez les filles de 12 à 17 ans ayant augmenté de 51 %.

Coopération du pouvoir exécutif et d'autres avec le Congrès, les inspecteurs généraux, le Government Accountability Office et d'autres dans le cadre de la surveillance de la préparation et de la réponse à la pandémie de coronavirus

Obstruction par le HHS (Human and Health Service) : le HHS de l'administration Biden s'est engagé dans une campagne pluriannuelle de retard, de confusion et de non-réactivité dans une tentative d'entraver l'enquête du sous-comité spécial et de cacher des preuves qui pourraient incriminer ou embarrasser de hauts responsables de la santé publique. Il semble que le HHS ait même intentionnellement sous-financé sa composante qui répond aux demandes de surveillance législative.

Obstruction par Ecohealth : le président d'EcoHealth, le Dr Peter Daszak, a fait obstruction à l'enquête du sous-comité spécial en fournissant des informations accessibles au public, en ordonnant à son personnel de réduire la portée et le rythme des productions et en falsifiant des documents avant de les rendre publics. De plus, le Dr Daszak a fourni de fausses déclarations au Congrès.

Dr. David Morens : le conseiller principal du Dr Fauci, le Dr David Morens, a délibérément entravé l'enquête du sous-comité spécial, a probablement menti au Congrès à plusieurs reprises, a illégalement supprimé les dossiers fédéraux COVID-19 et a partagé des informations non publiques sur les processus de subvention du NIH avec le président d'EcoHealth, le Dr Peter Daszak.

Obstruction à New York : la Chambre exécutive de New York, dirigée actuellement par la gouverneure Kathy Hochul, a expurgé des documents, présenté de nombreuses revendications de privilège illégitimes et retenu des milliers de documents sans base juridique apparente pour entraver l'enquête du sous-comité spécial sur les échecs de l'ancien gouverneur Cuomo pendant la pandémie.

article modifié le 3/12/2024