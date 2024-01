Le déclin démographique s'accélère en Chine

MONDE - En 2023, le taux de natalité chinois a chuté à un niveau historiquement bas depuis la fondation de la Chine communiste. Parallèlement, le taux de mortalité a atteint son niveau le plus élevé depuis 1969, exacerbant ainsi les préoccupations concernant le déclin démographique du pays.

La Chine demeure confrontée à l'incapacité de stimuler son taux de natalité, laissant persister une crise démographique majeure aux répercussions durables sur la croissance du pays. Le Bureau national des statistiques (BNS) a annoncé mercredi 17 janvier que la population chinoise déclinerait pour la deuxième année consécutive en 2023, un phénomène attribué à une chute historique du taux de natalité depuis la fondation de la République populaire en 1949, combinée à une hausse du taux de mortalité atteignant son apogée depuis 1969, au plus fort de la révolution culturelle, comme l'a rapporté le quotidien hongkongais South China Morning Post.

Au printemps dernier, la Chine, qui avait longtemps détenu le titre de nation la plus peuplée, a cédé sa place à l'Inde. En 2023, elle a clôturé l'année avec une population de 1 409,67 millions d'habitants, soit une baisse de 2,08 millions par rapport à l'année précédente. Cette chute est nettement plus marquée que celle de 850 000 habitants qui fut enregistrée en 2022, marquant ainsi un tournant significatif depuis la période de famine des années 1950-1960.

Augmentation spectaculaire du taux de mortalité depuis la pandémie de Covid

Le Bureau national de statistique a indiqué que 11,10 millions de décès avaient été enregistrés en 2023, soit une augmentation de 6,6 % d'une année sur l'autre. Les chiffres du rapport montrent également que le taux de mortalité a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. En 2020, il était de 7,07 pour 1 000 habitants, en 2021 de 7,18 et en 2022 de 7,37. En 2023, le taux est encore plus élevé, avec 7,87 décès pour 1 000 habitants, soit le taux le plus élevé depuis 1969.

Le ralentissement de la croissance démographique en Chine est une tendance observée bien avant la pandémie, malgré les efforts soutenus des autorités pour encourager la procréation à travers des politiques préférentielles. En effet, depuis 2016, année qui a suivi la fin de la politique de l'enfant unique par Pékin visant à endiguer l'explosion démographique sur trois décennies, le taux de natalité du pays n'a cessé de décliner.

Pourtant, malgré l'autorisation donnée aux couples mariés depuis 2021 de concevoir jusqu'à trois enfants, la tendance n'a pas été renversée. En 2023, le nombre de naissances est passé de 9,56 millions à 9,02 millions. Le taux de natalité pour 1 000 habitants est également en baisse, passant de 6,77 en 2022 à 6,39 en 2023, atteignant ainsi un nouveau record à la baisse depuis la fondation de la Chine communiste.

Entre modernisation et pressions sociales

Comme dans d'autres sociétés, le changement de priorités en Chine est une réponse au développement et à la modernisation du pays, ainsi qu'aux coûts élevés de l'éducation des enfants et à l'incertitude persistante dans l'environnement économique et le marché du travail.

À la fin du mois d'octobre, le président chinois Xi Jinping a souligné la nécessité de cultiver une nouvelle culture du mariage et de la maternité. Cette proposition comprend l'idée de "guider les femmes pour qu'elles jouent un rôle unique dans la promotion des vertus traditionnelles de la nation chinoise" et de "guider l'opinion des jeunes sur le mariage, la maternité et la famille".

Changement d'attitude chez les jeunes

Malgré la censure qui a restreint une grande partie du débat féministe en Chine au cours de la dernière décennie, de nombreux jeunes ont progressivement modifié leurs attitudes vis-à-vis des relations et du mariage, s'éloignant lentement des valeurs traditionnelles. Certains, parmi eux, ont choisi de retarder le mariage et la parentalité. Ils considèrent leur indépendance personnelle comme une priorité avant de songer à s'engager dans une relation conjugale ou à fonder une famille. Ils estiment que le bonheur ne dépend pas nécessairement du mariage et souhaitent d'abord explorer la vie et ses possibilités, que ce soit seul ou en couple, avant de se lancer dans la parentalité.

Dans ce contexte, la Chine doit relever le défi d'une société vieillissante et d'une baisse du taux de natalité, mettant ainsi une pression croissante sur son système de retraite. Selon les prévisions de l'Académie chinoise des sciences, ce système pourrait faire face à un effondrement d'ici 2035. Actuellement, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. Les statistiques officielles montrent que les personnes âgées de plus de 60 ans représentent déjà 21,1 % de la population. En 2023, ce chiffre s'élevait à 296,97 millions et il est estimé qu'en 2035, il dépassera les 400 millions, dépassant ainsi la population totale des États-Unis.