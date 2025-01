Scandale des vaccins COVID-19 : le 22ᵉ Grand Jury d'État de Floride expose des pratiques douteuses et des défaillances systémiques majeures

L'épidémiologiste et statisticien de renom, ancien professeur à l'université Harvard, Martin Kulldorff a publié sur X ce mardi qu’”une évaluation honnête de notre réponse à la pandémie de COVID-19 etait essentielle pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l’avenir. Et qu’à ce titre la Floride venait de publier son rapport final du grand jury, un document de 144 pages qui offre des perspectives précieuses sur la gestion de la crise par l’État”.

Honest evaluation of our Covid pandemic response is important to avoid repeating same mistakes next time. Florida just released their 144 page final grand jury report. Super interesting. https://t.co/8cPwiN47G6 — Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) January 7, 2025

Ce rapport réalisé par le 22ᵉ Grand Jury d'État de Floride, lui même convoqué à la demande du gouverneur Ron DeSantis pour enquêter sur les activités liées aux vaccins COVID-19, notamment celles de Pfizer et Moderna, sur la période de 2020 à 2024, aborde des sujets aussi divers que :

l’approbation des vaccins aux États-Unis

les gagnants

l’efficacité à travers les essais cliniques principaux

les directives de la FDA

l’efficacité : les essais indirects

les études observationnelles et biais du vacciné en bonne santé

étude de cas : les femmes enceintes et les vaccins à ARN messager

les myocardite et péricardite liées aux vaccins

la fabrication et contamination par l’ADN

les risques et bénéfices des vaccins COVID-19 à ARN messager

le COVID-19 et la communication médiatique

l’impact des fermetures d’écoles etc.

Si les medias mainstream se contentent de reprendre la toute première phrase de conclusion du rapport dédouanant les différents acteurs de toute "activité criminelle", le verdict de ce grand jury est sans appel :

“Bien que nous n’ayons pas identifié d’activités criminelles, nous avons constaté un schéma de comportements trompeurs et opaques de la part des sponsors et des régulateurs, oscillant souvent entre conduite éthique et non éthique. Plus important encore, ne pas trouver d’infractions pénales ne signifie pas qu’aucun problème n’existe. Au contraire, nous avons mis en évidence des problèmes profonds et graves liés au processus de développement des vaccins et à la surveillance de leur sécurité aux États-Unis. Certains sont des problèmes aigus, spécifiques à l’ère du COVID-19, et peu susceptibles de se reproduire en dehors du contexte d’une pandémie exceptionnelle. D’autres, en revanche, sont systémiques et continueront de se manifester tant qu’aucune solution ne sera apportée.

Malheureusement, tous ces problèmes ont un point commun : ils impliquent des multinationales et des régulateurs fédéraux. La capacité d’États souverains comme la Floride à résoudre ces questions ou même à influencer directement ces entités peut être limitée. Ce Grand Jury se trouve ainsi dans la position délicate de plaider en faveur d’une série de changements auprès d’un groupe d’acteurs publics et privés qui ne les ont pas sollicités et qui ne seront probablement pas enclins à les adopter. Néanmoins, nous ressentons l’obligation de signaler ce que nous avons constaté, ne serait-ce que pour sensibiliser le grand public à l’ampleur des défaillances des vastes systèmes censés garantir leur santé et leur bien-être.”

L’intégralité du document est à retrouver sur ce lien.