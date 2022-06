L’Union européenne va imposer le chargeur universel d’ici 2024

Des dépenses économisées, moins de déchets et un meilleur respect du droit des consommateurs grâce à un chargeur universel ? Ce mardi 7 juin, un accord a été conclu entre le Parlement européen et le Conseil (qui représente les 27 pays membres de l’UE) pour imposer un chargeur filaire unique à tous les appareils électroniques "de petite et moyenne taille", au grand dam d’Apple qui conteste cette décision.

Vers un chargeur universel unique ?

D'ici à deux ans et demi, l’Union européenne va exiger un chargeur de port d’USB-C pour les appareils photos, les téléphones portables, les tablettes, les consoles de jeux, les casques, les liseuses et autres produits électroniques "les plus couramment utilisés". Les ordinateurs portables devront eux aussi se conformer à cette règle d'ici à 2026.

Publié hier, le Parlement européen a justifié cette décision dans un communiqué : "En vertu des nouvelles règles, les consommateurs n’auront plus besoin d’un dispositif et d’un câble de charge différents à chaque fois qu’ils achètent un nouvel appareil, et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne tailles".

Chaque produit électronique devra être équipé, d’ici à l’automne 2024, "d’un port USB Type-C, quel que soit leur fabricant", est-il précisé dans le communiqué. Le Parlement a également indiqué que "les ordinateurs portables devront également s’adapter aux exigences dans les 40 mois suivant l'entrée en vigueur du texte", soit d'ici à 2026. L’accord politique conclu mardi doit encore être formellement approuvé à l'automne par le Parlement européen et le Conseil.

Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a partagé son enthousiasme sur Twitter : "Nous avons un accord sur le chargeur commun ! Plus d'économies pour les consommateurs européens, et moins de déchets pour la planète. Les smartphones, les tablettes et les appareils photo auront désormais l'USB-C. La technologie de charge rapide sera harmonisée, les ventes de chargeurs seront dégroupées. L'intérêt de l'Union européenne a prévalu", s'est-il exclamé.

We have a deal on the #CommonCharger!



More savings for EU consumers & less waste for the planet:



mobile phones, tablets, cameras… will have #USBtypeC



harmonised fast-charging technology



unbundling of sale of chargers



— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 7, 2022

La lente course au chargeur universel face à Apple mécontent

L'idée de mettre en place un chargeur universel date de 2009. En revanche, étant donné les réticences de l’industrie technologique sur les éventuelles pertes économiques, celui-ci avait été mis en stand-by. Néanmoins, au fil des années, d'une trentaine de chargeurs en 2009, le nombre est passé à trois modèles : le connecteur micro USB, l'USB-C, et le Lightning d’Apple.

Le géant Apple s’est farouchement opposé aux décisions de l’Union européenne, arguant que cela "étoufferait l’innovation" et coupera l’UE – soumise à un choix de normes "obsolètes" - du reste du monde.

En mettant hors-jeu une partie des chargeurs et smartphones en circulation, Bruxelles "imposera des pertes importantes aux fabricants, réduira le choix des consommateurs et générera des déchets électroniques" supplémentaires, a fait valoir Apple mardi. "Disons-le clairement : si Apple veut commercialiser ses produits (en Europe), il faudra respecter nos règles (…) Il faut penser à l’environnement", a rétorqué Thierry Breton.

Plus d’économie et moins de déchets ?

D’après l’accord conclu entre les pays membres de l’UE et le Conseil, les consommateurs européens dépensent près de 2,4 milliards d'euros et celui-ci permettrait d’économiser des millions. "Ces nouvelles obligations entraîneront une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu'à 250 millions d’euros par an sur les achats inutiles de chargeurs", affirme le texte européen.

Le "programme d’action pour l’environnement", guidant l’action environnementale de l’UE pour la période 2021-2030, prône la "transformation de l’UE en une économie sobre en carbone et mesurée dans son utilisation des ressources", avec un meilleur traitement des déchets, une lutte contre le gaspillage, et pour le recyclage… Les déchets électroniques générés par les chargeurs jetés et inutilisés "représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an", souligne le texte. Les Échos rapportent que cela pourrait conduire à une réduction de près de "1000 tonnes de déchets".