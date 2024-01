Le témoignage de Marie, ancienne hôtesse de l’air, qui affirme avoir perdu son travail à cause de la vaccination

ENTRETIEN – Ils sont de plus en plus à s’affirmer être victimes d’effets secondaires de la vaccination. Certaines de ces victimes ne sont plus aptes au travail suite à des pathologies qui ont débuté dans les jours suivants la vaccination contre le Covid. Le lien avec l’injection n’est certes pas toujours avéré, mais des milliers de patients demandent l’ouverture d’enquêtes et la publication d’études. C’est le cas de notre invitée, Marie, hôtesse de l’air, qui témoigne anonymement. Active jusqu’à l’automne 2021, elle a d’abord connu de graves troubles menstruels cinq jours seulement après sa première injection. Inapte à voler, elle a choisi de se faire opérer d’une hystérectomie en espérant un jour pouvoir reprendre son activité. Ce qui n’est toujours pas le cas. Dans cet entretien, elle raconte son histoire et espère qu’une enquête la concernant sera ouverte.