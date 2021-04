Requiem pour la "médecine humaniste" ? Dr Bernard Kron, l'entretien essentiel

L'entretien essentiel de Bernard Kron : auteur de "Blouses blanches, colère noire", il y détaille une analyse très complète, synthétique et pédagogique, du système sanitaire français mis à mal par cette crise. Comment en est-on arrivé là ? D'où vient le mal ? Y a-t-il des solutions simples, opérationnelles à court et moyen terme ? Sans dogmatisme, avec la liberté de ton et l'autorité d'une carrière de chirurgien accomplie, le docteur Kron livre son diagnostic et ses remèdes.



Poids de l'administration - pléthorique et inopérante, philosophie de la médecine, travers de la formation - hyper-spécialisation, numerus clausus, opposition public-privé alors que le système "doit pouvoir fonctionner sur ces deux jambes", traitements, vaccins, Bernard Kron scanne tout, n'oublie rien, et détaille ses analyses sans concession, mais pas sans solution :