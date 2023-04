Redevenir autonome dans son alimentation: François Rouillay et Sabine Becker organisent le "Festival du vivant"

DEBRIEFING - Les cultures urbaines ne cessent de se développer en France. À cette occasion, François Rouillay, chercheur et conférencier en agriculture urbaine, et Sabine Becker ingénieure-urbaniste et conférencière spécialisée dans le développement personnel organisent de le "Festival du vivant", proposant ateliers et conférences, les 29 et 30 avril prochains. Dans cet évènement, les auteurs du livre "En route pour l’autonomie alimentaire", proposent des conférences et des ateliers de formation à l’autonomie alimentaire. Selon eux, le système d’approvisionnement alimentaire est fragile et les citoyens gagneraient à savoir être indépendants pour produire leur propre alimentation. Dans cet entretien, ils reviennent notamment sur leur savoir-faire pour revégétaliser des espaces bétonnés.

Le "Festival du vivant" se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 avril prochain, dans la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, dans l’Essonne. (Lien : http://www.autonomiealimentaire.info/)