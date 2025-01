"Vers une révolution pour une alimentation et une santé publiques saines" Perronne et Roos réagissent sur leur voyage à Washington DC

Dans une récente interview menée à l'aéroport de Washington, le professeur Christian Perronne et Rob Roos, ancien député européen, ont partagé leurs réflexions après avoir assisté à un événement marquant à Washington, le ball MAHA en l'honneur de Robert Kennedy Jr. Cet événement, qui signifie : "Make America Healthy Again", a rassemblé des personnalités influentes désireuses de transformer le paysage de la santé publique aux États-Unis. Cette interview inspirante fait écho à des préoccupations mondiales concernant la santé et l'alimentation.

Le professeur Perronne a exprimé sa surprise quant à la faible représentation européenne à cet événement, tout en se sentant privilégié d'y participer. Il a rencontré des figures notables telles que le Dr Aseem Malhotra, un cardiologue britannique engagé dans l'amélioration de la nutrition aux États-Unis. Le professeur a souligné l'importance de s'attaquer aux problèmes de santé publique, notamment l'épidémie d'obésité, exacerbée par une mauvaise alimentation.

Rob Roos a partagé son enthousiasme à l'idée de rencontrer des personnalités telles que le Dr Rand Paul et le Dr Robert Malone. Il a exprimé des inquiétudes concernant l'influence des grandes entreprises pharmaceutiques et alimentaires. Selon lui, ces industries préfèrent maintenir les gens dans un état de santé précaire pour maximiser leurs profits. Rob Roos a évoqué la nécessité de changer ce paradigme et de promouvoir une alimentation saine pour combattre les maladies chroniques.

L'interview a également abordé l'impact des OGM et des aliments transformés sur la santé publique. Le professeur Perronne a critiqué les efforts pour introduire les OGM en Afrique et a plaidé pour leur interdiction. Il a également mis en garde contre la progression de l'obésité en France due à l'américanisation des habitudes alimentaires. Pour Perronne, bannir le sucre industriel et promouvoir une alimentation naturelle sont essentiels pour prévenir les maladies chroniques.

La discussion a mis en avant l'importance de l'éducation nutritionnelle, en particulier pour les jeunes. Rob Roos a insisté sur la nécessité d'informer les citoyens sur la composition de leur nourriture pour faire des choix éclairés. L'idée de taxer le sucre a été débattue, mais Rob Roos a soutenu que la sensibilisation est plus efficace que la réglementation pour encourager une alimentation saine.

Un aspect marquant de l'interview était l'optimisme partagé par Christian Perronne et Rob Roos quant à l'avenir de la santé publique. Ils ont évoqué un "tsunami" de changement venant des États-Unis qui pourrait positivement influencer l'Europe. Christian Perronne a exprimé sa conviction que 2025 pourrait être une année de renouveau, où les gens se réveilleront et exigeront des réformes pour améliorer leur santé.

Enfin, l'interview a souligné l'importance de revenir à des pratiques médicales plus naturelles, en s'éloignant de la dépendance excessive aux médicaments chimiques. Perronne a fait référence à son livre sur les infections cachées, soulignant que de nombreuses maladies chroniques ont des composantes infectieuses qui pourraient être mieux gérées par des approches holistiques.

Cette interview met en lumière les défis et les opportunités liés à la santé publique, en appelant à un mouvement mondial pour promouvoir une alimentation saine et une médecine plus naturelle. Les idées partagées par Christian Perronne et Rob Roos résonnent au-delà des frontières, inspirant une réflexion sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à un avenir plus sain.