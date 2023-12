Reportage au marché de Noël des entrepreneurs engagés

REPORTAGE - Le 9 décembre 2023, à Paris, France-Soir a animé un stand au marché de Noël des entrepreneurs engagés, organisé par ColEntRe. Au sein de ce collectif, plusieurs entrepreneurs se sont regroupés pour présenter leur activité, échanger, dans l’espoir de pouvoir construire des projets communs et de pratiquer une économie de terrain plutôt que de marché. France-Soir a rencontré ces entrepreneurs afin qu’ils nous fassent découvrir leurs activités et leurs démarches. L’idée commune à tous : développer des relations entrepreneuriales à plus petite échelle et de façon responsable, favoriser les circuits courts tout en développant en parallèle leurs activités avec les outils du numérique. Ils misent sur une synergie citoyenne pour participer à un changement bienveillant où le bien collectif est au cœur des préoccupations.