Conflits géopolitiques et perspectives de paix : Entretien entre Jeffrey Sachs et Judge Napolitano. Proche orient et Covid.

Le juge Napolitano s'entretient régulièrement avec le professeur Jeffrey Sachs. Dans cette interview, il aborde les questions complexes entourant la politique étrangère des États-Unis, notamment en lien avec le Moyen-Orient et les relations israélo-palestiniennes. L’objectif étant d’apporter une analyse des défis auxquels le président Donald Trump pourrait être confronté dans sa nouvelle administration, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance de l'État palestinien et le respect des droits de l'homme. Il évoque aussi l’origine de la Covid un sujet d’actualité et de possibles tensions internationales, notamment avec la Chine.

La pandémie de la covid-19 et l’origine du virus (00:21:15 - chapitre en cliquant en haut à droite de la vidéo)

Jeffrey Sachs déclare ses préoccupations importantes concernant la pandémie de COVID-19. Il souligne que le virus présente des signes révélateurs d'une fabriquation en laboratoire. Pour Jeffrey Sachs, « la Covid a été causée par un virus qui, dès le début, a eu des effets révélateurs, signes qu'il a été fabriqué en laboratoire. »

Il mentionne qu'après des recherches intensives, il est arrivé à la conclusion que le virus pourrait avoir été conçu dans un laboratoire américain, probablement à l'Université de Caroline du Nord, et non en Chine comme souvent supposé. Il exprime ses préoccupations quant à la transparence de l'Université de Caroline du Nord, qui refuse de divulguer certains courriels de 2019, et suggère que cette rétention d'informations nuit à la compréhension complète de ce qui s'est passé. « C’est incroyable. Il y a de bonnes raisons de croire que Tony Fauci a financé des recherches extraordinairement imprudentes et dangereuses qui ont mal tourné » dit-il. Elles pourraient donc être à l'origine de la crise sanitaire.

L’administration Biden est critiquée pour avoir caché cette information. Il affirme que la décision de la CIA de reconnaître l'origine potentiellement artificielle du virus est une étape partielle vers la vérité. Pour Jeffrey Sachs, malgré l’admission par la CIA que le virus provenait d'un laboratoire, cela ne l’a pas empêché de pointer du doigt la Chine, de manière opportuniste.

Il appelle à une transparence totale pour comprendre ce qui s'est passé, en insistant sur l'importance de divulguer toutes les informations pertinentes pour le bien public.

Le sujet épineux de la question palestinienne et Israël

« Pendant le premier mandat de Trump, il n'y a pas eu d'intérêt ou d'attention au peuple palestinien » déclare Jeffrey Sachs. L’accent avait été mis sur la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël, indépendamment de la question palestinienne. Selon Jeffrey Sachs, ce manque d'engagement ne sera plus viable dans le contexte actuel, marqué par une unité mondiale croissante en faveur de la création d'un État palestinien.

Les récentes opérations israéliennes à Gaza sont aussi abordées. Ayant été qualifiées de « crimes de guerre » et de « crimes contre l'humanité », Jeffrey Sachs exprime son indignation face aux déclarations de Trump suggérant que les Palestiniens pourraient être déplacés vers la Jordanie ou l'Égypte. Et il rappelle que des mandats d'arrêt ont été émis contre des dirigeants israéliens par la Cour pénale internationale.

Pour Jeffrey Sachs, « la politique étrangère aux États-Unis est si bizarre, tant elle est dominée par l'État d'Israël » entrainant ainsi qu’une partie importante de la discussion soit centrée sur l'influence d'Israël sur la politique étrangère américaine. Le lobbying pro-israélien aux États-Unis est critiqué par Jeffrey Sachs qui souligne que cela a conduit à un manque de prise en compte des faits et de la justice. Sur ce point spécifique, il insiste sur la nécessité pour les États-Unis de développer une politique étrangère indépendante : il suggère que le président Trump pourrait faire partie de ce changement en soutenant officiellement un État palestinien basé sur les frontières de 1967, comme le préconisent le droit international et la communauté internationale.

Jeffrey Sachs va plus loin en explorant les implications potentielles des relations du président Trump avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou : il existe une possibilité que Trump et Nétanyahou entrent en conflit, chacun étant un leader charismatique et déterminé. Une approche diplomatique différente pourrait donc permettre à Trump de se démarquer de ses prédécesseurs, notamment en s'attaquant à la question palestinienne de manière proactive.

Vidéo sous-titrée par France-Soir. Vidéo en VO