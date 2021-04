Xavier Lemoine : la désobéissance civile, mais comment ?

Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, est l'invité de notre entretien essentiel : il avait appelé fin janvier sur LCI à la "désobéissance civile". Des propos qui n'avaient pas rencontré un fort écho... Jusqu'à ces derniers jours où cet extrait devenu viral a connu un retentissement dont il a été le premier surpris ! Il nous raconte les centaines de courriers qu'il a reçus, son expérience de maire d'une ville de banlieue où les mesures de confinement sont particulièrement difficiles à vivre et à appliquer avec discernement, et la nature de cette "désobéissance civile" à laquelle il appelle. Entre souffrance, bon sens et espérance, la voix d'un élu de terrain qui appelle à retrouver notre humanité :