Cri de colère d’une Française exaspérée

TRIBUNE - Médias et politiques nous prennent définitivement tous pour des imbéciles.

Lorsque je parle des médias, je vise en premier lieu les médias subventionnés par nos impôts mais également un certain nombre d’entre eux qui se prétendent indépendants. Quand j’évoque les politiques, je cible non seulement ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais également la quasi-totalité des partis présents à l’Assemblée nationale.

Depuis plus d’une semaine, tout le monde est focalisé sur la loi Immigration qui provoque de nombreux débats, avec des démissions ministérielles, et une soi-disant crise politique majeure. Cette polarisation médiatique est d’autant plus incompréhensible que le Pacte migratoire vient d’être décidé par la Commission européenne et qu’il est supposé s’appliquer à tous les membres de l’UE sans exception. Nous en avons déjà eu une démonstration très récente avec l’épisode de l’expulsion de l’Ouzbek par Darmanin, expulsion refusée par la CEDH et le Conseil d’Etat qui a condamné la France à verser une indemnisation à l’expulsé et à le faire revenir !!!

Je rappelle d’ailleurs que le nouveau pacte européen prévoit 20 000 euros d’amende par demandeur d’asile refusé !

Avez-vous entendu parler de ce nouveau pacte européen et de cette amende ? NON

Toutes ces discussions ne servent à rien d’autre qu’à détourner l’attention du public pour l’empêcher de voir le coup d’Etat en train de se faire sur notre nation avec le transfert de la plupart des pouvoirs exécutifs aux non élus de la Commission européenne.

Cette information sur les votes du Parlement européen a déjà fait l’objet d’un article de ma part dans France-Soir.

L’UE suit les plans du Nouvel ordre mondial et de Davos qui veulent la fin des démocraties (L’ère du Talentisme : autre article donné à France-Soir) pour remplacer les gouvernants par des élites non élues.

A titre d’exemple, l’UE a mis au point un pacte vert qui interdira aux habitants de notre continent d’utiliser leur eau de pluie ou de source, et qui les forcera à faire des travaux dans leurs habitations pour les mettre aux normes énergétiques avec le DPE, et interdira de vendre ou de louer des locaux non conformes. L’application de ces normes est en place en France depuis plus de deux ans et notre site officiel est assez précis.

Avez-vous entendu parler de ces obligations ? OUI, mais très peu !

Ces normes concernent également les entreprises avec ce décret tertiaire qui concerne les propriétaires et les locataires de locaux industriels et commerciaux et qui va provoquer la faillite de dizaine de milliers d’entreprises en France

Avez-vous entendu parler de ce décret tertiaire ? NON !

Quand Agnès Pannier-Runacher se félicite de la baisse des émissions de CO2 dans notre pays de 4,6 %, il pourrait être utile de rappeler à notre ministre de la Transition énergétique les faillites provoquées par la politique de son gouvernement, leur envolée actuelle. Alors quand Macron annonce qu’il va falloir accélérer les efforts, attendons-nous à une catastrophe pour nos PME ainsi que pour le nombre de chômeurs.

Avez-vous entendu parler de cette envolée des faillites d’entreprises ? Bien sûr que NON !

D’ailleurs tout ceci s’inscrit dans la stratégie de suppression de la propriété privée : dogme de la Grande Réinitialisation au slogan fort clair : « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ».

Orientation récemment confirmée par le PDG de JP MORGAN qui a demandé aux gouvernements du monde entier de s’emparer de la propriété privée au nom de la sauvegarde de la planète !

En avez-vous entendu parler ? Evidemment que NON

Politique de l’UE sur l’énergie et le climat qui a également contribué à l’incroyable augmentation des prix. Les quotas ARENH (dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique) ont forcé EDF à vendre à ses concurrents qui n’ont respecté aucune des contreparties. Il y a plus d’un an, j’avais écrit un article sur ce sujet : Feuilleton des incohérences : scandale EDF et quotas Arenh.

Avez-vous entendu parler de cette politique énergétique imposée par l’Union européenne ? NEIN

L’UE nous impose de nouvelles normes sur les barrages hydroélectriques produisant une énergie décarbonée, la France étant le premier pays européen comptant 600 barrages qui permettent de stocker l’énergie en remontant le niveau d’eau. Si nous faisons des travaux sur ces barrages, la Commission européenne nous oblige à les vendre !!!

En avez-vous entendu parler ? NON bien entendu.

Et enfin, passons au dernier gros morceau : le sanitaire.

Une loi insensée contre les dérives sectaires est actuellement dans les cartons parlementaires. Son article 4 interdit toute critique sur la politique sanitaire ou les obligations vaccinales, et va jusqu’à imposer une sanction d’un an de prison et 15 000 euros d’amende à ceux qui oseraient transgresser la censure pour obtenir un débat scientifique. Pour l’instant, le Sénat a retoqué cette loi qui doit encore passer à l’Assemblée : voir, à ce sujet, l’article de France-Soir ici.

Censure totale non seulement de toute opinion contraire aux dogmes en vigueur, mais qui interdit ou restreint de nombreux produits ou des techniques médicales très utilisés. Cette censure s’inscrit dans la révision des traités voulue par la Commission de l’UE pour que l’OMS devienne autorité supranationale.

En avez-vous entendu parler ? NON

Les ministres de la Santé valsent. Des centaines d’actions en justice dans tous les pays ont démarré depuis plusieurs mois sur la dangerosité de ces vaccins à ARN Messager et les effets secondaires avec mortalité supplémentaire et hausse insensée des turbo-cancers. France-Soir est le seul média à en parler régulièrement :

Contrats officiels des vaccins qui reconnaissent qu’il n’y a aucune donnée existante sur l’efficacité et les effets secondaires :

En avez-vous entendu parler ? QUE NENNI !

Nous ne sommes plus français mais citoyens du nouvel Etat de l’UE :

- Passeport Européen numérique avec l’intégralité de nos données de santé qui devront y figurer ;

- Interdiction des drapeaux nationaux dans l’enceinte du Parlement Européen ;

- Blocages réalisés par les agriculteurs français et allemands depuis plusieurs jours.

En avez-vous entendu parler ? NON, NON ET NON !

Les lois de L’UE ont désormais la primauté sur nos propres lois et notre Constitution ne sert plus à rien. Dixit les textes Européens ! Il n’est pas question d’orientation politique dans ce cri de colère car il concerne aussi bien la droite que la gauche, c’est une question de débat démocratique et scientifique en cours d’interdiction avec la complicité des politiques, comme des médias supposés défendre ces notions avec leur "mission d’information" qui visiblement n’a plus de signification pour beaucoup de ceux qui se prétendent journalistes.

Alors si nous ne voulons pas de cette censure que Thierry Breton veut nous imposer avec son DSA adopté en avril 2023 et la procédure qu’il vient de lancer contre X destinée à masquer le coup d’Etat en cours dans notre pays, Relayons les informations, hurlons, envoyons-leur des lettres.

FAISONS-LEUR SAVOIR QUE NOUS NE SOMMES PAS DUPES.

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous les lecteurs de cette tribune !