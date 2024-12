Tour d’horizon avec Pr Martin Zizi suite à la publication du rapport américain sur la pandémie (avantages, la revue par les pairs, le Pr Raoult, les médias)

Il y a 48 heures paraissait le rapport de la commission d’enquête du congrès sur la pandémie. 500 pages, des dizaines d’heures d’auditions et des conclusions publiées sur France-Soir. Il paraissait important de faire un point sur ce rapport paru après l’élection de Donald Trump et les nominations de Robert Kennedy Jr comme secrétaire d’État à la Santé (HHS), Dr Jay Bhattacharya à la tête de l’institut de la recherche américaine et Dr Jim O’Neil comme numéro 2 de la HHS. Ces nominations saluées aux États-Unis par une grande majorité d’Américains furent immédiatement contestées dans les médias français – comme des nominations de complotistes, sans que les médias regardent réellement le CV éloquent de ces personnes, ni ce qu'ils avaient accompli. Ce rapport a été jugé « accablant » par Dr Bhatracharya. France-Soir aura été le seul média français à avoir interviewé ces personnes à plusieurs reprises.

🚨🇺🇸 Crise Covid: l’analyse la plus complète sur la pandémie, les leçons apprises et les voies à suivre par le Covid Select Comitee. Un rapport explosif qui sera d'une grande utilité pour @RobertKennedyJr @DrJBhattacharya pour la mise en place de MAHA.https://t.co/cqccTv5RgT — France-Soir (@france_soir) December 2, 2024

Faire un debriefing sur ce sujet semblait critique pour les lecteurs de France-Soir, et le Professeur Martin Zizi, basé aux États-Unis, nous éclaire sur les tenants et aboutissants dans ce tour d'horizon complet.

Le rapport du congrès – des implications politiques

500 pages demandent un résumé, ou tout du moins de regarder les points qui posent un problème comme l’opération Warp Speed qui mènera à la mise sur le marché des vaccins COVID-19. Sont évoqués tour à tour les implications politiques potentielles pour l'administration Trump et la nouvelle administration, notamment concernant l'évaluation du succès de l'opération et l'impact des vaccins.

Pr Martin Zizi critique la technologie ARNm utilisée dans les vaccins, affirmant qu'elle n'était pas prête et potentiellement dangereuse. Il souligne également les erreurs de communication et de gestion de la crise sanitaire, tout en mentionnant que Trump a essayé de rouvrir l'économie et de promouvoir des traitements alternatifs. Il conclut en évoquant la nécessité d'enquêtes approfondies et de réformes, estimant que ce processus prendra au moins deux ans.

Une revue ouverte pour l’intégrité scientifique

Martin Zizi et Xavier Azalbert sont ici dans une discussion sur problèmes liés au processus de révision par les pairs dans la recherche scientifique. Pr Zizi propose un système d'open review, inspiré de celui utilisé en physique, pour améliorer la transparence et la qualité des publications scientifiques. Il souligne l'importance de rendre publics les noms des auteurs et leurs sources de financement pour éviter les conflits d'intérêt. De plus, il estime que cette approche pourrait aider à restaurer l'intégrité scientifique, bien que le nettoyage des publications problématiques des dernières années puisse prendre du temps.

Transparence Dans La Recherche Scientifique

Pr Zizi approche ensuite le sujet de l'importance de la transparence dans la recherche scientifique, en particulier concernant les travaux du professeur Didier Raoult et de l'IHU de Marseille. Il souligne les aspects positifs de la mise à disposition des données de recherche, tout en reconnaissant certaines critiques envers Raoult. Pr Zizi défend la qualité scientifique globale des travaux de l'IHU, tout en admettant que des erreurs aient pu être commises. Il insiste sur la nécessité d'une évaluation équilibrée et nuancée des actions du Pr Raoult pendant la pandémie de COVID-19.

Crises des Médias Traditionnels

Enfin, un tel debriefing ne serait pas complet si le rôle des médias traditionnels n’était pas évoqué, surtout la crise qui fait rage aux États-Unis. CNN et MSNBC, perdent des parts de marché et font face à des difficultés financières. Ils abordent également le rôle des réseaux sociaux dans l'information, en particulier la plateforme X d'Elon Musk, et évoquent la possibilité de réactiver le Fairness Act (mis en place en 1949, mais a fait l’objet d’un véto par le président Reagan au motif que cela affectait le premier article et violait le droit à la liberté d’expression) pour restaurer la confiance dans le journalisme. La conversation se termine sur les tentatives de Mark Zuckerberg de se rapprocher de l'administration Trump, que Martin considère comme opportunistes plutôt que comme un véritable mea-culpa.