"L'union des artistes va permettre de faire face à cette injustice", Jean-Louis, photographe

Jean-Louis est photographe et sillonne la France pour rencontrer les soignants suspendus. Des reportages photos accompagnés de témoignages que l'on peut retrouver sur son site Lesessentiels.org, pour mettre en valeur l’émotion présente sur leurs visages, et aussi les arguments les ayant conduits à choisir la suspension plutôt que les injections contre le Covid-19.

Présentation de son projet (PDF)

Jean-Louis rappelle que ces soignants sont d’abord les citoyens que l’on applaudissait aux fenêtres à 20 heures pendant le premier confinement. Depuis leur maison, les confinés manifestaient que l’action de ces infirmiers, médecins, personnel d’hôpital, méritait de recevoir les honneurs. Ces soignants sont aujourd’hui chez eux ou dans la rue en train de manifester contre leur suspension et celle de leur collègue. Les personnes applaudissant se sont transformées pour certains en population qui accepte que le gouvernement prive de salaire ces soignants.

« J’ai dans mes témoignages, Rachid, qui me raconte qu’à l’époque de ce premier confinement, tout le monde était terrorisé. Disant que tout ce qu’ils voyaient, c’étaient les images de BFM TV, "on ne savait rien. Et on nous demande d’y aller, de soigner, et on l’a fait, on est allé soigner à l’hôpital. Quand on mettait la blouse dans le vestiaire, on avait des frissons dans le dos", disait-il. Et aujourd’hui, ce sont ces gens-là qu’on traite d’égoïstes ? N'y a-t-il pas quelque chose qui ne va pas, là ? » témoigne Jean-Louis dans cette interview.

Jean-Louis ne souhaite pas alimenter la polémique, mais simplement que l’on écoute les protagonistes : « Nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais pour mettre en lumière le témoignage de ceux qui nous ont aidé pendant la crise ».

Ce photographe souhaite maintenant réunir tous les artistes qui souhaitent s’exprimer. Il comprend que beaucoup d’artistes n’aient pas pris la parole sur ces sujets-là et pense qu’il est temps, aujourd'hui, de prendre le risque de s'exprimer.

Il lance donc quatre appels à rejoindre le collectif, le premier pour les artistes : « j’appelle tous les artistes à rejoindre le collectif. Tout artiste, de toute discipline, de toute notoriété quelle qu’elle soit » explique-t-il. Un autre appel pour les photographes, qui selon Jean-Louis signifie toute personne qui souhaite partager ce qu’il voit à travers un appareil photo : « les meilleures images que j’ai eu dernièrement ont été prises par des soignants qui n’avaient aucune expérience dans la photographie professionnelle. »



Il appelle tous les soignants suspendus à rejoindre le collectif et à témoigner ce qu’ils vivent et ressentent. Le dernier appel est un appel « à tout citoyen sensible à cette cause », à agir sortir de chez eux et à agir pour protéger les plus faibles, « aujourd’hui les soignants et les enfants qui sont les premiers perdants dans cette crise ».

Le nom de son collectif, les Essentiels, fait écho à l'adjectif qu'avait utilisé Emmanuel Macron en 2020, quand il qualifia les artistes de "non-essentiels".



