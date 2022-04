C'est celui qui dit qui l'est !

EDITO — Merci à nos meilleurs lecteurs : les détracteurs de France-Soir. Ils dénigrent sans lire, sans savoir. Ils délivrent des bons et mauvais points aux articles, en oubliant délibérément les principes les plus élémentaires de la charte de Munich. Mais qui sont ces individus qui s'arrogent le droit de juger et de capturer l'opinion des gens ?

Ils utilisent sans vergogne le label « complotiste » sans même avoir eu le temps de se regarder dans le miroir. Chantres de la bien-pensance, ce sont eux les comploteurs, car ils refusent le débat.

D'où ma question : « Et si derrière chaque complotiste, il y avait un comploteur ? »

Du comploteur gouvernemental élu, version moderne de Talleyrand*, politicien manipulateur officiel et revendiqué des masses, au comploteur qui lui a grandi dans les rangs de l'État profond, la haute administration, auréolé de son tablier, en passant par le petit chef de service : ils sont légion, les comploteurs en poste sur le vaisseau amiral, porte-avions de la haute administration.

Mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a bien d'autres. Par exemple, il y a les comploteurs qui sont issus des frégates de la classe « presse et médias subventionnées. » Elles s'appellent « Libération », « Le Monde », etc. Et à côté de comploteurs de haute-mer devenus « décorateurs de l'info », il y a les marins d'eau douce. Ces « délateurs du service public » reconvertis en comploteurs spécialistes revendiqués, spécialisés dans la quête aux complotistes – comme si leur jeu préféré était la pêche au canard à la foire de l’info. Avec eux ce n’est plus l’heure de l’info, mais les leurres de l’info.

Enfin, il y a également ceux que l’on peut appeler les « comploteurs collaborateurs passifs ». Ils jugent opportun de mettre en prison les non-vaccinés ou de les priver de leurs droits civiques quand cela risque de remettre en cause leurs avantages acquis ou leur petit intérêt personnel.

Voilà. Je ne veux bien sûr influencer personne, mais en relayeur honnête et objectif de l'information, j'invite tout le monde à se forger un avis le plus éclairé possible.

En effet, une affirmation fallacieuse officielle de la présence d'armes de destruction massive en Irak a permis de justifier l'éviction de Saddam Hussein et l'appropriation par les Américains du pétrole local.

L'incrimination tout autant machiavélique d'un pangolin et d'une chauve-souris fornicateurs, comme étant l'origine d'un virus, c'est juré, 100% non-artificiel et non-volontairement diffusé sur la planète, mais qui, là c'est totalement sûr, a mis la population mondiale en quarantaine forcée depuis deux ans et qui a ouvert la voie à une « gouvernance mondiale » appelée de leurs vœux par les dirigeants de tous les pays, un augure que même les citoyens les moins enclins à être complotistes soupçonnent fortement être une dictature a minima sanitaire.

L'amiante, la crise des subprimes, le scandale du Remdesivir, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à notre frontière avec l'Allemagne, etc. Elles sont nombreuses, les situations où le citoyen semble parfaitement en droit de s'interroger, de se poser la question de savoir si, contrairement à ce que nos politiciens affirment haut et fort, ils n'agissent pas toujours uniquement dans l'intérêt de la population. Voire jamais.

Accumulation de ce genre de cas de figure ces trente dernières années, argumentation changeante, antinomiques d'un jour sur l'autre ou carrément manifestement farfelue. Infantilisation du discours et refus systématique des responsables politiques de reconnaître a posteriori l’incongruité évidente de certains de leurs choix, tout cela fait que, dorénavant, ce qu'on devrait pouvoir raisonnablement considérer comme une simple erreur d'appréciation, une décision excusable bien que visiblement inappropriée (car prise dans l'urgence ou à l'occasion d'une situation de crise jusqu'alors inconnue), est considérée par de plus en plus de personnes comme étant obligatoirement synonyme de complot.

La partie émergée de l'iceberg vers lequel le capitaine du bateau France nous envoie nous échouer funestement, pour de viles raisons, obscures et inavouables.

* de son état civil complet Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord :

« La politique ce n'est qu'une certaine façon d'agiter peuple avant de s'en servir. »

« La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. »

« Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité. »

« En politique, ce qui est le plus cru devient plus important que ce qui est vrai. »