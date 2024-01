Quel est notre avenir ? Point de situation en ce début d'année 2024

TRIBUNE - Il ne s’agit pas ici de faire des prévisions astrologiques, ni économiques, mais il est bon d’avoir une vision globale de tout ce qui se passe actuellement dans nos pays, en particulier ceux de l’Union européenne. Sujet sur lequel j’ai déjà écrit plusieurs articles pour France-Soir, toujours consultables en ligne.

La clique européenne plus va-t-en-guerre que jamais et l'omerta sur les blocages en Allemagne

Tout d’abord, parlons un tout petit peu de la guerre en Ukraine qui n’a pas l’air de se dérouler comme le voulait les Américains et la Commission européenne. Le quotidien allemand Bild vient de publier un article concernant la préparation d’une éventuelle attaque de la Russie, annonce démentie par l’OTAN elle-même !

En revanche, il n’est un secret pour personne que les décideurs non élus de l’Union européenne veulent continuer cette guerre et Ursula von der Leyen demande à nos pays des milliards supplémentaires pour la poursuivre. Le "scénario d’entraînement" est donc peut-être un peu plus qu’un simple scénario et pourrait être tourné très bientôt !

Malgré l’omerta médiatique française constante sur le sujet des blocages des agriculteurs allemands, rejoints par beaucoup d’autres professions, ceux-ci se poursuivent et le rassemblement organisé à Berlin le 15 janvier aurait été soutenu par environ 70 % de la population.

L’annonce faite par Olaf Scholtz d’augmenter les taxes sur le GNL pour les agriculteurs a sans doute été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ; les agriculteurs et de nombreuses autres professions veulent la démission de Scholtz et de son gouvernement, ainsi que l’arrêt des importations du fait des décisions de la Commission européenne (viande de Nouvelle-Zélande, céréales d’Ukraine).

Donc quelque part, les paysans d’outre-Rhin, sont aussi en train de se rebeller contre ces diktats de l’UE qui veut se voir transférer les pouvoirs exécutifs des Etats qui la constituent !

Les photos des manifestations allemandes sont impressionnantes, on parle de plus de 100 000 tracteurs pour toute l’Allemagne.

La Roumanie vient de rejoindre le mouvement.

Idriss J. Aberkane a publié une réflexion très pertinente sur ce sujet :

Le rêve des Davossiens : fliquer les populations

Il semble que les plans de Davos, ou plutôt de l’Agenda 2030, soient bien de parvenir à une Troisième Guerre mondiale, de manière à atteindre leur objectif : un contrôle total de la population occidentale en créant une psychose de masse.

La 54e édition du World Economic Forum se tient à Davos depuis le 15 janvier. Les premières informations sont assez intéressantes concernant le contrôle des populations puisque les "maîtres du monde" s’intéressent et promotionnent les trackers personnels pour l’empreinte carbone, qui permettront une limitation des déplacements ou de la consommation de viande (que souhaite déjà l’OMS). Un petit article de Business Bourse est, à ce sujet, explicite :

Lors de la réunion du WEF en 2023, ce sujet avait déjà été abordé par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui avait expliqué qu’il était essentiel de disposer d’une infrastructure numérique appropriée pour pouvoir effectuer ces contrôles !

Tony Blair at the WEF 2023 annual meeting in Davos:



“You need to know who’s been vaccinated and who hasn’t been.

“Some of the vaccines that will come down the line, there will be multiple shots. You’ve got to have - a proper digital infrastructure.”pic.twitter.com/Fo3mQLZ3hU