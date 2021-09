Météo: le Gard touché par de brefs et violents orages

Le Gard a subi pendant plusieurs heures mardi un "épisode méditerranéen" constitué de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent, sans occasionner aucune victime à ce stade mais surtout d'importants problèmes de circulation, selon les autorités.

Le Gard a même été placé en "vigilance rouge" par Météo-France de la fin de la matinée à environ 14h00.

La vague orageuse qui a touché depuis le début de la journée une grande partie du sud de la France a été particulièrement active dans ce département, notamment autour de Nîmes, entraînant par exemple la chute partielle de la toiture du centre commercial Intermarché de Caissargues, la coupure de la circulation sur l'autoroute A9, à l'ouest de Nîmes, et l'interruption du trafic ferroviaire, a précisé la Préfecture du Gard.

"La situation pluvio-orageuse évolue favorablement avec une atténuation progressive de l'activité orageuse", a souligné Météo France dans son dernier communiqué, après avoir relevé des cumuls de pluie très importants (localement de 250 à 300 mm), des rafales de vent allant jusqu'à 105 km/h et de "gros grêlons".

"A l'heure où je vous parle, nous ne déplorons aucune victime et il est un peu tôt pour constater d'éventuel dégâts", avait déclaré à la mi-journée, lors d'une conférence de presse, la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon: "Des dégâts, certainement qu'il y en aura, mais pour l'instant on n'a pas de remontées de dégâts très très importants", a-t-elle insisté.

Au centre commercial de Caissargues, dans la périphérie de Nîmes, 150 mètres carrés de toiture se sont effondrés et "des reconnaissances sont en cours", mais "à ce stade, aucune personne n'a été blessée", a précisé la Préfecture.

Dans la matinée, les fortes précipitations avaient notamment provoqué la coupure de plusieurs routes départementales, notamment dans le secteur du Vidourle, autour la commune de Quissac, aux pieds des Cévennes, où des infiltrations d'eau ont été constatées dans une salle du collège.

L'épicentre des intempéries s'était ensuite concentré sur la plaine de la Vaunage, au sud-ouest de Nîmes, et sur le secteur nîmois lui-même, où les risques d'inondations sont élevés. Dans ces zones, la préfecture avait recommandé aux parents de laisser leurs enfants à la cantine sur le temps de midi et aux salariés de rester dans leur entreprise le temps de laisser passer l'orage.

Ce sont surtout dans les transports que les perturbations ont été les plus fortes.

"La circulation des trains est totalement interrompue entre Nîmes et Montpellier" et "les transports par autocars et bus dans les zones impactées sont suspendus jusqu'à nouvel ordre", a indiqué la préfecture en début d'après-midi, espérant une reprise de la circulation avant l'heure de pointe de la soirée.

De même "l'autoroute A9 est coupée dans les deux sens de circulation entre Nîmes et Montpellier afin de procéder à des opérations d'évacuation d'usagers de l'autoroute, notamment par des opérations d'hélitreuillage", a-t-on précisé de même source. De nombreuses routes et ponts submersibles sont coupés dans le département.

En conséquence, c'est toute la liaison entre l'Espagne et la région montpelliéraine d'une part et la vallée du Rhône, la région marseillaise et l'Italie d'autre part qui a été coupée.

Les sapeurs-pompiers du Gard ont effectué "de très nombreuses missions pour des véhicules en difficulté, chute d'arbres, inondations de locaux", selon un communiqué des pompiers, qui prévoient également "de nombreuses interventions non urgentes pour local inondés ou infiltrations d'eau" une fois l'épisode pluvieux terminé.

Ils devaient recevoir les renforts de 200 à 300 pompiers en provenance des départements voisins.

Météo-France avait également placé six départements en vigilance orange: l'Hérault, qui est sorti de la vigilance orange dans l'après-midi, mais aussi l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et l Tarn-et-Garonne, où les précipitations sont attendues plus tard dans la journée.