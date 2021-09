Un tour du monde en plus de 100 interviews

EDITO - Il y a peu de temps, on nous posait la question « comment se fait-il que FranceSoir ait réussi à interviewer des scientifiques et médecins dans le monde entier, qui alertent, proposent une approche censée du traitement de la covid-19 incluant des traitements précoces, et la vaccination de manière ciblée ? ». Ces mêmes scientifiques pour la plupart alertent des effets secondaires non mesurés, non documentés à ce jour par les autorités réglementaires. Tous ne sont pas strictement sur la même ligne d'ailleurs.



Alors qu'une forte recrudescence des cas en Israël, et à l'approche de la période de l'année où les viroses respiratoires saisonnières reviennent habituellement, nous vous proposons un récapitulatif de tous les entretiens et interviews menés depuis 18 mois.

De l’information, que de l’information : chez FranceSoir nous pouvons écrire avec fierté qu’au cours des 18 derniers mois nous vous avons informés, sans relâche sur les chiffres sans tomber dans les pièges :

- en évitant le piège de la fameuse étude frauduleuse du Lancet et en dénonçant cette étude parmi les premiers,

- en dénonçant la toxicité du remdesivir dès avril 2020,

- en dénonçant le rôle questionnable des laboratoires pharmaceutiques Gilead et de l’Agence européenne du médicament,

- en décrivant "la guerre du vaccin" et pourquoi "il fallait tuer le soldat hydroxychloroquine"...



Sur l’origine du virus, nous avons constamment questionné l’état des connaissances scientifiques en questionnant les informations officielles, dont bon nombre se sont avérées démenties par le temps.

Sur l’efficacité et la toxicité des thérapies vaccinales, nous avons alerté dès l'automne 2020.

Sur les tests PCR, nous avons expliqué l y a un an leur non-fiabilité, en cherchant à comprendre si le coronavirus ne suivait pas les viroses saisonnières.

Sur l’ivermectine, nous étions l'un des premiers médias à dénoncer sa suppression ainsi que la fraude scientifique derrière le déni de son efficacité.

En dénonçant les mensonges répétés du ministre de la Santé et plus récemment la non-pertinence de la campagne de vaccination obligatoire.

Nous avons fait l’objet de campagne de dénigrement de la part de certains confrères, qui a mené à une remise en cause de notre certificat d' "information politique et générale", finalement maintenu, sans aucune excuse de la part de la ministre de la Culture malgré un tweet qui entraîna notamment un déréférencement de "Google actualités".



Malgré cela, l’équipe de FranceSoir continue de vous informer. Avec le soutien de nos lecteurs et du Collectif citoyen, nous cherchons à établir un nouveau modèle de média, indépendant et autonome.



Merci à tous ceux qui nous ont soutenus par leurs contributions, leurs dons, le temps offert, pour prendre part à notre mission d’information et nous aider à continuer de la remplir. C’est à vous que nous le devons.

Un récapitulatif (non exhaustif) des entretiens menés par France Soir

4 avril 2020 – France - Christian Perronne, Professeur de médecine spécialiste des maladies infectieuses – « En temps de guerre, la vision de la médecine doit s’adapter, avant qu’il ne soit trop tard

5 mai 2020 – France – Dr Laurent Thanberger – microbiologiste - Science collaborative et Covid-19

23 mai 2020 – USA – Pr Mandeep Mehra - l'hydroxychloroquine pas efficace pour des patients hospitalisés mais...

2 juin 2020 – France – Dr Violaine Guerin – Laissons les médecins prescrire – la résistance des médecins libéraux s’organisent

4 juin 2020 – Canada - Dr Emily McDonald - l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas en prophylactique sans avoir vu les données ni fait les analyses

6 juin 2020 – UK – Dr Martin Landray - Martin Landray, Recovery - l'hydroxychloroquine fin de partie au UK

8 aout 2020 – USA - Dr Simone Gold – Médecin urgentiste et avocate – censurée par facebook, licenciée – fondatrice de America’s front line doctors

4 aout 2020 – Italie – Pr. Licia Iacoviello, Directrice du Centre d'Epidémiologie et de Médecine Préventive de l'Université d'Insubrie, Varèse, et Directrice du Département d'Epidémiologie et de Prévention de l'IRCCS Neuromed - Efficacité de l'hydroxychloroquine confirmée sur 3451 patients italiens. Réduction de la mortalité de 30%

29 aout 2020 – Italie - Pr Andrea Savarino – virologue et immunologue - La recherche française démonte l'hydroxychloroquine avec des études non scientifiquement examinées

9 septembre 2020 – France – Pr Michèle Rivasi – professeur biologie et député européenne – Les vaccins OGM, retour sur une décision secrète au parlement européen

2 octobre 2020 – France – Dr Gérard et Nicole Delépine - Autopsie d'un confinement aveugle" : témoignage d’une période douloureuse, inutile et toxique

26 octobre 2020 – France – Dr Gérard Guillaume – rhumatologue - son covid, ses patients, les traitements utilisés

30 octobre 2020 – France – Nicolas Védrines, Typhaine Bouthors, PhD, Dr Stéphane Gayet, Dr Alexis Lacout - Après relecture méthodique de l'étude Fiolet, l'hydroxychloroquine est efficace .

4 novembre 2020 – Dr Martin Wonner – psychiatre et députée - il n’y a jamais eu de diagnostic économique, social et sanitaire pour évaluer les mesures de privation de liberté

13 novembre 2020 – Dr Stéphane Gayet – infectiologue - sa vision de l’état des lieu de la pandémie en France avec les graphiques qu’il utilise pour le pilotage de l’épidémie. Graphiques qu'il a lui-même réalisés car il trouvait trop imparfaits les graphiques officiels. Il revient sur la gestion de l’épidémie dans son hôpital et la seconde vague

20 novembre 2020 – Dr Alexandra Henrion-Caude – généticienne - Gestion de la crise sanitaire, vaccin... Ses prises de position claires et tranchantes ont frappé l'opinion et ses inquiétudes sur la technologie improuvée des thérapies géniques.

20 novembre 2020 – Brésil – Dr Wolkoff et Dr Fonseca – médecins – leur approche rejoint celle du Pr Raoult, ils ont fait une étude avec l’assistance du Pr Harvey Risch – plus de 200 000 patients traités dans leur collectif

26 novembre 2020 – France - Dr Alain Houpert – médecin radiologue et sénateur – il faut raison garder

27 novembre 2020 – France – Pr Vincent Pavan – professeur de mathématiques – les modélisations des membres du conseil scientifique sont erronées – je n’ai pas pu avoir accès aux modèles

27 novembre 2020 – France – Pr Paul Trouillas – médecin neurologue universitaire – ses actions sur le plaquenil et le rivotril –

28 novembre 2020 – USA – Pr Harvey Risch et Sénateur Ron Johnson – ils ne reconnaitront jamais leurs torts

28 novembre 2021 – France – Claude Escarguel – Dr en microbiologie - Le traitement en phase précoce marche !

2 décembre 2020 – USA – Dr Peter McCullough – cardiologue - les historiens jugeront très sévèrement" les autorités sanitaires

5 décembre 2020 - France - Trois psychologues cliniciennes - Santé sauvée mais enfants traumatisés ?

10 décembre 2020 – Belgique – Dr Pascal Sacré – médecin urgentiste – On parle de la saturation des hôpitaux, mais ils ne font rien pour la diminuer

10 décembre 2020 – USA – Dr Pierre Kory – Médecin urgentiste – ivermectine, nous avons un traitement qui marche

14 décembre 2020 – France – Dr Michel de Lorgeril – Vaccin, une comédie industrielle extraordinaire

15 décembre 2020 – France – Dr Eric Menat – généraliste – mal traités, un film qui traite bien du sujet de la covid-19 en phase précoce

15 décembre 2020 – USA – Pr Cifu – la recherche scientifique à l’épreuve du réel

20 décembre 2020 – USA – Allemagne – Dr Zelenko, Dr Derwand et Pr Scholz - la trithérapie fonctionne !"

24 décembre 2020 – France - Dr Fourtillan – Docteur en Pharmacie - son défi de la vérité après son internement

24 décembre 2020 - France - Dr Terrain – médecin généraliste – « on a kidnappé le débat scientifique »

2 janvier 2021 – France – Dr Maudrux – médecin urologue - les médecins ont peur, ils se taisent

4 janvier 2021 – France – Contre-Amiral Augier – surveillance des eaux usées

6 janvier 2021 – France – Dr Delépine - oncologue – référé sur la liberté d’expression des médecins

14 janvier 2021 – Irlande – Pr Dolores Cahill – Docteur en biologie moléculaire et immunologie – « ARNm de la roulette russe »

15 janvier 2021 – France – Christian Perronne – le défi de la vérité

18 janvier 2021 – Italie - Dr Mangiagalli & Dr Stramezzi – le combat des médecins italiens pour le traitement précoce

24 janvier 2021 – UK - Dr Andrew Hill - l'ivermectine, efficace seulement dans les pays pauvres ?

27 janvier 2021 – France - Dr Jean Francois Lesgards, biochimiste, CNRS - « L’ivermectine enfin examinée par l’ANSM comme traitement contre la Covid-19 »

30 janvier 2021 – Dr Dominique Cerdan – Docteur en pharmacie – « il n’y en avait que pour le vaccin »

4 février 2021 – France - Pr Henri Joyeux – nous aurons tous le coronavirus

24 février 2021 – France - Dr Jean-Claude Houdret – le médecin des stars - Il évoque sa vision de la médecine pratiquée pour le soin des patients qui est différente de celle que l'on a pu voir sur les plateaux de télévisions ces derniers mois

28 février 2021 – France - Dr Said Ouichou – médecin généraliste – médecine de terrain, une fracture sociale

2 mars 2021 – Sénégal – Dr Bousso – spécialiste en infectiologies directeur du Centre des opérations des urgences sanitaires – tout n’est pas qu’une question de moyens

3 mars 2021 – USA – Pr Paul Marik – professeur de médecine et de soins intensif – une faillite totale de nos systèmes de santé

6 mars 2021 – Israël - Dr Seligman – microbiologiste israélien – vaccination en israel, le diable est dans le détail. Israel vaccination, les chiffres de mortalité qui interpellent

6 mars 2021 – Taiwan – Dr Stephen Quay – un virus échappé d’un laboratoire

18 mars 2021 Dr Martin Gardénal, médecin homéopathe, ancien médecin de l’’équipe de France olympique « le Conseil de l'Ordre a des comportements sectaires et mafieux »

19 mars 2021 Dr Agret : Médecin urgentiste, spécialité santé publique « avec ces risques, M. le ministre, souhaitez-vous continuer la vaccination ? »

24 mars 2021 – Inde – Dr Chaurasia - Inde: "l'ivermectine, ca marche

24 mars 2021 – Argentine – Pr Carvallo – Les régions qui utilisent l’ivermectine s’en sortent beaucoup mieux.

27 mars 2021 – UK – Dr Tess Lawrie – le scandale de l’ivermectine

28 mars 2021 – Bangladesh – Dr Khan – spécialiste des infections entériques et respiratoires l’ivermectine marche aussi

29 mars 2021 – Nigéria – Pr Babalola – ils jouent avec la politique, pas vraiment concernés par les patients

31 mars 2021 – USA – Pr Martin Kuldorff - professeur d’épidémiologie à Harvard – ne faites plus jamais de confinement

6 avril 2021 – Egypte - Pr Shouman - si nos études ne vous conviennent pas, faites les vôtres !

6 avril 2021 – France – Dr Amine Umlil – Docteur en pharmacie et pharmacovigilance - la validité du consentement éclairé mise en cause

8 avril 2021 – France – Pr Belpomme – le livre noir des ondes

11 avril 2021 – France – Pr Christian Perronne - Décidément, ils n'ont toujours rien compris

12 avril 2021 – UK – Dr Mike Yeadon – ancien directeur scientifique de Pfizer - Si j'ai raison, nous sommes en pleine troisième guerre mondiale

20 avril 2021 – Brésil – Dr Wolkoff - Prescrire au bon patient, au bon moment, le bon médicament, avec la bonne dose, cela fera une différence dans les hospitalisations

22 avril 2021 – France – Dr Bernard Kron – médecin chirurgien – requiem pour la médecine humaniste

23 avril 2021 – Brésil – Pr Emmerich – professeur de physique – les traitements précoces marchent

24 avril 2021 – France - Dr Badel – Psychiatre – peur et manipulation au cœur des préoccupations

25 avril 2021 – France – Dr Gayet - Une telle épidémie est une mine d'or pour l'industrie pharmaceutique

26 avril 2021 – USA – Dr Simone Gold – Les libertés fondamentales ont fondu

26 avril 2021 – Israël – Dr Bensaid - En Israël, vacciner pour ne plus subir la pression sociale

30 avril 2021 – Brésil – Pr Suassuna – professeur de médecine et spécialiste en infectiologie - Au Brésil, l'ivermectine a eu "des résultats vraiment surprenants" .

30 avril 2021 – Allemagne – Pr Bhakdi – médecin spécialiste en infectiologie et microbiologiste– mensonges des autorités sanitaires sur le virus, les vaccins

5 mai 2021 – France - Irène Grosjean – Docteur en naturopathie « médecine de santé ou médecine de maladie »

6 mai 2021 – USA - Dr Bruce Borros et l’acteur Louis Gosset Jr - Traité à l'ivermectine : "en trois jours je suis revenu à la vie

10 mai 2021 - Italie – Dr Garavelli – médecin généraliste En Italie aussi, les traitements précoces marchent. Auteur avec le Dr Mangiagalli et Dr Stramezzi d’une étude.

12 mai 2021 – France – Dr Maudrux - C'est un refus de traiter" très critique envers les instances médicales

24 mai 2021 – France – Dr Louis Fouché – sa mise au point

25 mai 2021 – USA – Dr Fleming – Dr en physique et avocat– c’est une arme biologique, il retrace les incohérences autour du covid-19

26 mai 2021 – France – Dr Martin Zizi – « on ne soigne pas des chiffres, on soigne des gens »

27 mai 2021 – France – Pr Montagnier – prix Nobel de médecine - la vie utilise les virus pour faire de grandes choses, très critique sur la campagne de vaccination de masse – on va dans l’inconnu.

31 mai 2021 – France – Dr Alain Houpert – radiologue et sénateur - a-t-on été dans le bon cadre de réalité ?

3 juin 2021 – France – Dr Laurent Alexandre - Certains peuvent bien croire en l'hydroxychloroquine, ils croient déjà en l'astrologie – sans convaincre il a relevé le défi de la vérié

7 juin 2021 – France – Dr Said Ouichou à propos de la vaccination « je pensais qu’il était à l’abri » après le décès d’un de ses patients

14 juin 2021 – Israël – Dr Seligman – plus l’on descend en âge, plus les vaccins sont dangereux

15 juin 2021 - USA – Dr Simone Gold – les jeunes ne savent pas qu’ils ont davantage de risques avec le vaccin

18 juin 2021 – France – Dr Joachim Son-Forget – médecin radiologue et député - “Voulons-nous réellement des enfants qui naissent sans savoir d’où ils viennent ?”

22 juin 2021 – France – Dr Martine Wonner - si on ne retrouve pas nos libertés en France, je pense que l’avenir de notre pays est très sombre

28 juin 2021 – USA – Dr Peter McCullough – cardiologue - Propagande est le mot qui me vient pour qualifier la politique de vaccination

28 juin 2021 – Pologne/Allemagne – Pr Walach – professeur de médecine - quels sont les véritables bénéfices et risques de la ‘vaccination anti-Covid ? article rétracté sur lequel il s’est expliqué sur FranceSoir puis réanalysé par un autre statisticien qui y a trouvé plus que du bon sens dans un article a-t-on encore le droit de questionner la politique vaccinale ?

29 juin 2021 – France – Pr Christian Vélot - maître de conférence en génétique moléculaire à l’université Paris-Sud, directeur scientifique CRIIGEN Ne faisons pas un remède pire que le mal à propos du vaccin

1 juillet 2021 – USA – Dr Pierre Kory – l’ivermectine est une alternative aux vaccins

8 juillet 2021 – USA – Pr Robert Malone – biologiste moléculaire, spécialiste des maladies infectieuses, PhD, pionner des vaccins à ARMm - je déclare que la protéine native Spike est toxique

15 juillet 2021 – Dr Delépine et Dr Sroussi - Liberté de prescrire, liberté d'expression des médecins : déontologie et droit avec Me Krikorian

19 juillet 2021 – France – Laurent Mucchielli – chercheur et enseignant en sociologie - C'est précisément en continuant de faire la leçon aux gens que les journalistes continueront à perdre du crédit

25 juillet 2021 – France - Dr Amine Umlil - Passe sanitaire et obligation vaccinale : deux solutions d’urgence

14 juillet 2021 – Dr Peter McCullough - Analyse des assertions scientifiques d'Emmanuel Macron

16 juillet 2021 – Suisse - Pr Stohr – docteur en épidémiologie - l’humanité n’a rien appris de l’histoire

20 juillet 2021 – France – Dr Gérard Guillaume – médecin rhumatologue - Tout miser sur la stratégie vaccinale est un non-sens

24 juillet 2021 - France – Dr Jean-Francois Lesgards – Docteur en biochimie – lettre d’information à l’attention des sénatrices et sénateurs sur les traitements précoces et la vaccination

28 juillet 2021 – France – Dr Laurent Montesino – médecin réanimateur - Si nous acceptons, ce chantage, nous accepterons tout

30 juillet 2021 – Laurent Mucchielli – sur l’analyse des données des vaccins - Une mortalité inédite : il y a urgence à suspendre la vaccination"

1er août 2021 – Pr Paolo Zanotto - Vos dirigeants devraient avoir honte d’avoir refusé les traitements précoces"

4 août 2021 – Canada - Dr Charles Hoffe – médecin généraliste urgentiste - Les médecins ne sont plus autorisés à remettre en question le récit politique"

6 août 2021 – France - Dr Zizi - Le variant Delta tue les vaccinés plus que les non-vaccinés, en Angleterre"

7 août 2021 – France – Pr Montagnier - Une erreur stratégique qui impacte l'avenir de l'humanité – appel à l’arrêt de la vaccination

9 août 2021 – France – Christine Cotton – biostatisticienne - Alerte sur les données VAERS : "67% des décès enregistrés arrivent dans les 21 jours après l'injection"

10 août 2021 – Canada - Pr Roger Hodkinson – médecin professeur - Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre

26 août 2021 - Etats-Unis "Il n'y avait aucune raison d'approuver définitivement le vaccin Pfizer" Peter McCullough

28 août 2021 - La protéine spike déclencherait-elle un vieillissement accéléré ? Walter M. Chesnut